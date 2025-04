Imprese, confronto tra Confindustria e Giunta Todde: “Costi energia e trasporti troppo alti, influiscono sulla competitività”

Vertice ieri tra la giunta della Confindustria Sardegna Meridionale, la presidente della Regione, Alessandra Todde, e l’assessore all’Industria, Emanuele Cani. Lo riferiscono i vertici dell’organizzazione, spiegando come il confronto sia stato “un’importante occasione di dialogo sulle principali istanze del sistema imprenditoriale della Sardegna meridionale”. Tra i temi al centro della riunione, “particolare attenzione è stata dedicata ai costi dell’energia e dei trasporti, fattori determinanti per la competitività delle imprese. Confindustria ha ribadito alla presidente della Regione – è specificato – la necessità che alle aziende dell’isola siano garantite le stesse condizioni operative delle realtà nazionali, così da poter competere senza le attuali disparità sui mercati nazionali e internazionali”.

L’incontro è stato anche l’occasione per presentare le linee strategiche di politica industriale dell’associazione imprenditoriale, “focalizzata su ambiti e comparti ritenuti prioritari e orientata alla crescita e al rafforzamento del tessuto produttivo regionale e del capitale umano. Todde e Cani hanno ascoltato con attenzione le istanze e le proposte avanzate dalla giunta, fornendo già alcuni riscontri ritenuti importanti e che aprono a una fase di confronto concreto e costruttivo”.

Il dialogo con le istituzioni per Antonello Argiolas, presidente di Confindustria Sardegna Meridionale, “è fondamentale per individuare soluzioni alle sfide che le nostre imprese si trovano ad affrontare quotidianamente. Abbiamo ribadito con forza le difficoltà che il nostro sistema produttivo deve superare per restare competitivo, ma abbiamo anche voluto sottolineare le opportunità che una visione strategica condivisa può offrire alla Sardegna. Ci auguriamo che questo dialogo continui con concretezza e impegno per il bene delle imprese e del territorio”. L’incontro si è concluso con l’intesa di riconvocare un confronto tra tre mesi, per una verifica congiunta sull’attuazione e sull’avanzamento del percorso di sviluppo delineato.