Il turismo in Sardegna nel 2026 cresce, ma poco: “Rischi da situazione internazionale e rincari”

Turisti stranieri ormai prevalenti, ma la domanda si concentra sempre più nei mesi estivi.

Numeri in crescita, ma con nuove fragilità che emergono con sempre maggiore evidenza. Il turismo in Sardegna si conferma uno dei settori trainanti dell’economia regionale, ma il 2026 si apre tra segnali positivi e fattori di rischio che potrebbero condizionare la stagione. Secondo le stime del Centro studi di Cna Sardegna, nel 2025 le presenze nelle strutture ufficiali hanno sfiorato i 19 milioni, con un ruolo sempre più centrale della componente internazionale. Gli arrivi dall’estero sono stimati in circa 2,2 milioni, per quasi 10 milioni di pernottamenti: numeri che confermano come l’Isola sia ormai una destinazione a forte vocazione internazionale.

Un trend sostenuto anche dai dati sulle ricerche online, che mostrano un interesse crescente da parte dei mercati esteri, superiore ai livelli pre-pandemia e più dinamico rispetto alla domanda italiana. Ma proprio qui emerge uno dei principali elementi di criticità. L’analisi evidenzia infatti una crescente concentrazione della domanda nei mesi estivi, con un fenomeno definito “italianizzazione” del turismo straniero. In sostanza, anche i visitatori internazionali tendono sempre più a scegliere i mesi di alta stagione, riducendo il tradizionale effetto di riequilibrio tra estate e periodi di bassa affluenza.

Questa dinamica rende il sistema più esposto a rischi: maggiore dipendenza dai picchi stagionali, prezzi più elevati, saturazione dei servizi e maggiore vulnerabilità a eventuali shock esterni, come l’aumento dei costi di trasporto o la concorrenza di altre destinazioni. Le previsioni per il primo semestre del 2026 indicano una sostanziale tenuta, con una crescita stimata dello 0,1% rispetto ai livelli record del 2025. Un dato positivo, ma legato alla stabilità delle condizioni attuali. Sullo sfondo pesano infatti le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente, che potrebbero incidere sui costi energetici e, di conseguenza, sui prezzi dei trasporti.

Secondo le stime citate nel report, l’impatto potrebbe variare da un +12% fino a oltre il +100% in caso di crisi prolungata, con effetti diretti sui flussi turistici internazionali. “I dati sul turismo sardo confermano un quadro in cui crescita e fragilità convivono – dichiarano Luigi Tomasi e Francesco Porcu, presidente e segretario regionale di Cna Sardegna – Il superamento dei 19 milioni di presenze e il primato degli stranieri sugli italiani sono risultati straordinari, frutto dell’attrattività crescente dell’Isola come destinazione internazionale. Ma i dati Google ci restituiscono anche un segnale di allerta che non possiamo ignorare: la domanda straniera si sta stagionalizzando, perdendo quella funzione di riequilibrio che aveva contribuito a rendere il turismo regionale meno vulnerabile alle fluttuazioni di alta stagione.”

“Il 2026 si configura come un anno cruciale – proseguono –. La previsione di una sostanziale tenuta del primo semestre è incoraggiante, ma resta condizionata da variabili esogene su cui le imprese e le istituzioni regionali non hanno leva diretta: i costi energetici, le tensioni geopolitiche, l’inflazione nei mercati di origine. Come Cna Sardegna chiediamo con forza che la Regione e il Governo nazionale investano in una diversificazione reale dell’offerta turistica, valorizzando le molteplici vocazioni dell’Isola – dal turismo naturalistico a quello della salute e del benessere, dall’enogastronomia all’archeologia, dallo sport outdoor al turismo on-the-road – per costruire un modello più equilibrato, meno soggetto alla stagionalità e più resistente agli shock esterni.” “Servono azioni integrate su più fronti: innovazione, mobilità, qualità urbana e capitale umano – concludono Tomasi e Porcu – L’obiettivo è arricchire l’immagine della Sardegna come destinazione internazionale a tutto tondo, accompagnando il turismo regionale verso un modello più competitivo e meno soggetto alle fluttuazioni stagionali.”