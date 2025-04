Il ‘Piano decoro’ di Poste italiane anche in Sardegna: 40 interventi negli uffici del sud

Prosegue anche nella Sardegna Meridionale il “Piano Decoro” di Poste Italiane, un progetto in linea con la missione sociale dell’azienda che ha avviato, dalla fine dell’anno scorso, una molteplicità di interventi di manutenzione straordinaria all’interno e nelle aree esterne di pertinenza degli uffici postali.

Tra le opere principali del progetto si va dalla manutenzione e pulizia dei cortili e delle aree verdi di proprietà aziendale, alle opere di pulizia straordinaria degli ambienti interni degli uffici postali, alla ritinteggiatura delle pareti delle sedi aziendali, alla rimozione di materiale informativo per la clientela non più attuale, alla manutenzione del percorso in rilievo sul piano di calpestio per consentire alle persone ipovedenti la piena autonomia negli spostamenti all’interno della sala al pubblico senza l’ausilio di assistenza e una serie di ulteriori interventi per migliorare il decoro urbano delle sedi.

In particolare, nella Sardegna Meridionale sono già stati realizzati oltre 40 interventi, che hanno interessato sia gli uffici postali delle città più grandi come il capoluogo e Quartu Sant’Elena sia quelli dei Comuni più piccoli. “Il livello qualitativo dei servizi offerti – spiega Giorgio Sanna, responsabile della struttura Immobiliare per la Sardegna – si misura anche attraverso gli standard di accoglienza delle nostre sedi. Con l’attuazione di questo progetto vogliamo innalzare questi standard, proponendo ai cittadini ambienti curati sotto ogni aspetto, nelle città ma anche nelle piccole realtà del territorio”.

“Piano Decoro” insieme al progetto Polis sviluppato in circa 7mila uffici postali dei Comuni con meno di 15mila abitanti, conferma ancora una volta l’attenzione di Poste Italiane al territorio e alle comunità. Gli investimenti sulla rete fisica più capillare d’Italia finalizzati al miglioramento dei servizi, sia nei piccoli sia nei grandi centri, continuano a essere strategici in tutto il territorio nazionale.