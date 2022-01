Il nord Sardegna batte la crisi: cresce il numero delle imprese

L’economia del nord Sardegna segna una leggera ripresa dalla crisi economica generata dalla pandemia di Covid. Secondo uno studio effettuato dalla Camera di commercio di Sassari sui dati Unioncamere e Infocamere relativi al 2021, il tasso di crescita delle imprese a livello regionale si è attestato all’1,87 per cento (media nazionale 1,42), mentre quello relativo al nord Sardegna ha registrato un più 2,7 per cento (nel 2020 era 1,16).

Per il 2021 nella provincia di Sassari sono state registrate 3.252 iscrizioni di nuove imprese e 1.761 cessazioni su un totale di quasi 46mila imprese attive (quasi 28mila nel Sassarese e poco più di 18mila in Gallura), con oltre 126mila addetti. La Gallura ha fatto registrare una eccellente performance con un tasso di crescita del 3,27 per cento mentre il nord ovest si è attestato su un 2,32.

Il 2021 ha riportato il livello degli addetti all’anno pre pandemico. Infatti il comparto registra oltre 22mila addetti, solo 26 unità in meno rispetto al 2019 e quasi duemila in più in confronto con il 2020. Le imprese de settori commercio, primario, servizi, costruzioni e turismo rappresentano lo zoccolo duro del sistema economico nord Sardegna con una variazione attiva di più 4,5 per cento di addetti, pari a 5.500 in più rispetto al 2020.

“La lettura dei numeri deve essere equilibrata, soprattutto se sono positivi, anche perché la realtà ci restituisce un panorama imprenditoriale ancora segnato dalla pandemia, da cui stiamo cercando faticosamente di uscire. Tuttavia il nostro sistema tiene, anche se i settori reagiscono in maniera differente, anche grazie anche agli interventi pubblici”, commenta il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti.