Ci sarà anche il Pecorino romano dop nel nuovo atlante ‘Qualivita’ del 2020, il primo e unico volume, a livello europeo, dedicato alle produzioni certificate. Sarà la Treccani a curare la pubblicazione, accogliendo per la prima volta la cultura delle indicazioni geografiche dei prodotti tipici italiani, all’interno delle sue opere. L’atlante, realizzato dalla Fondazione Qualivita, in collaborazione con OriGIn Italia e Federdoc, diventa un riferimento enciclopedico, in grado di valorizzare il ruolo delle fieliere italiane di qualità, come elemento della cultura nazionale. “Siamo molto orgogliosi di essere stati inseriti in questa nuova sezione del prestigioso atlante – commenta il presidente del Consorzio di tutela del Pecorino romano dop, Salvatore Palitta – il nostro formaggio è anche cultura, perché è il prodotto di un antico sapere che racconta una tradizione unica, inimitabile e millenaria conservata e tramandata nel tempo”.

La presentazione del nuovo manuale si è tenuta a Roma: hanno partecipato la ministra delle politiche agricole, Teresa Bellanova, il coordinatore S&D ComAgri del Parlamento europeo, Paolo De Castro, Cesare Mazzetti, presidente della fondazione Qualivita, Riccardo Ricci Curbastro, presidente Federdoc, Cesare Baldrighi, presidente OriGIn Italia, Massimo Bray, direttore generale dell’Istituto della enciclopedia italiana e Mauro Rosati, direttore della fondazione Qualivita.

L’opera rappresenta una fotografia del panorama agroalimentare di qualità nazionale a indicazione geografica a cui la Sardegna contribuisce con un totale di 46 prodotti Dop, Igp, Stg e bevande spiritose Ig, tutelati e riconosciuti dall’Ue. L’Atlante si pone come sintesi profonda di una ricchezza variegata grazie a 860 schede prodotto, suddivise in tre sezioni: prodotti agroalimentari (299 schede), prodotti vitivinicoli (526 schede) e bevande spiritose (35 schede).