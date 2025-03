I parcheggi degli aeroporti di Alghero e di Olbia sono tra i più economici d’Italia

L’aeroporto di Alghero si distingue come il più economico d’Italia per quanto riguarda le tariffe di parcheggio, secondo uno studio condotto da ParkVia. Con un costo di soli 15,79 euro per una settimana, Alghero si posiziona al primo posto. L’Isola ai primi posti grazie anche all’aeroporto di Olbia, che si piazza al terzo con un costo settimanale di 42,88 euro. Cagliari, invece, si colloca al 14º posto, con una tariffa di 68,73 euro per sette giorni di parcheggio.

Il divario tra gli aeroporti sardi e quelli situati in altre regioni italiane è evidente. Ad esempio, Lamezia Terme, in Calabria, occupa il secondo posto con una tariffa di 38,83 euro, mentre Salerno, con ben 139,49 euro per una settimana, si distingue come il più costoso del paese. Milano-Linate e Roma-Ciampino, due degli aeroporti principali in Italia, hanno tariffe ben più alte, ma non raggiungono i picchi di Salerno.