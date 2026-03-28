Grandine e gelate colpiscono le campagne del Sud Sardegna, Coldiretti: “A rischio la stagione vitivinicola”

Da Castiadas a Quartu, passando per Sinnai e Sestu, nuova ondata di danni nelle campagne. Coldiretti: produzioni a rischio e aziende già provate da un inverno difficile.

Grandine, gelate e vento forte tornano a colpire le campagne del Sud Sardegna, mettendo in difficoltà un comparto agricolo già provato da mesi complicati. Nelle ultime ore una nuova ondata di maltempo ha interessato diversi territori, dall’hinterland di Cagliari fino al basso Campidano, con danni segnalati tra Castiadas, Maracalagonis, Quartu Sant’Elena, Sinnai, Settimo San Pietro, Sestu e Ussana.

Le situazioni più critiche si registrano nel Parteolla e nel Sarrabus, dove la grandine si è abbattuta sui vigneti in una fase particolarmente delicata del ciclo vegetativo, compromettendo le prospettive produttive. A complicare il quadro anche le gelate e il vento freddo, che hanno aggravato le condizioni delle coltivazioni. Un colpo pesante per il settore vitivinicolo, che sperava nel 2026 per rilanciarsi dopo le difficoltà dello scorso anno. “Siamo al fianco delle aziende e delle famiglie agricole, impegnati a raccogliere segnalazioni e a valutare con attenzione l’entità dei danni, in un contesto che desta grande preoccupazione soprattutto per il comparto vitivinicolo”, sottolinea Giorgio Demurtas, presidente di Coldiretti Cagliari.

“La conta dei danni è ancora in corso, ma le prime segnalazioni parlano di vigneti colpiti in maniera diffusa e di aziende costrette a fare i conti con perdite che rischiano di incidere pesantemente sulla stagione. Un ennesimo colpo duro per un settore che, dopo le difficoltà dello scorso anno, guardava al 2026 come all’annata del rilancio”.

Secondo Coldiretti, la frequenza e l’intensità di questi fenomeni non possono più essere considerati eccezionali. “Siamo di fronte all’ennesimo evento climatico violento che colpisce i nostri territori – aggiunge Giuseppe Casu, direttore di Coldiretti Cagliari – questi eventi estremi si susseguono ormai con intensità e frequenza crescente ma non si tratta più di situazioni eccezionali. È una nuova realtà con cui il mondo agricolo è costretto a fare i conti ogni giorno”. Da qui la richiesta di interventi strutturali per sostenere il comparto.

“Serve una strategia strutturale che tuteli le produzioni, il reddito delle imprese e il futuro del settore agroalimentare”. Intanto prosegue il lavoro sul territorio per assistere le aziende colpite, mentre resta aperto il tema dei ristori per i danni già subiti nei mesi scorsi. “Siamo ancora in attesa di alcuni passaggi fondamentali sui ristori legati agli eventi precedenti – ricordano Demurtas e Casu – anche alla luce degli impegni assunti durante la mobilitazione del 18 marzo, quando è stata garantita la copertura dei danni per tutti i territori coinvolti. Questa nuova ondata di maltempo non ci voleva e rende ancora più urgente dare certezze alle imprese”.