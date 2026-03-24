Gli emigrati promuovono la nuova continuità territoriale. La Fasi: “Era attesa da migliaia di sardi”

Gli emigrati sardi promuovono in particolare le nuove agevolazioni anche per non residenti con legami familiari. Al centro di un incontro il diritto alla mobilità e il ruolo delle comunità fuori dall’Isola.



La nuova continuità territoriale viene accolta come un passaggio atteso da tempo dalle comunità sarde fuori dall’Isola. A sottolinearlo è il presidente della Fasi, Bastianino Mossa, intervenuto nella Sala B2 Business Center dell’aeroporto di Cagliari durante la conferenza “Continuità territoriale aerea: un diritto che torna ad abbracciare tutti i sardi”. “È una risposta attesa da tempo da decine di migliaia di nostri iscritti e dalle comunità sarde in Italia e nel mondo. Ci auguriamo che questa nuova fase rappresenti l’inizio di una stagione stabile e inclusiva per il diritto alla mobilità dei sardi, ovunque essi vivano”, ha detto Mossa.

Per la Federazione delle associazioni sarde in Italia (Fasi) si tratta di un risultato che arriva dopo anni di mobilitazioni sul tema della mobilità, considerata una delle principali criticità per chi vive lontano dall’Isola ma mantiene legami familiari e culturali con il territorio. Tra gli elementi evidenziati nel corso dell’incontro c’è l’estensione delle agevolazioni anche ai non residenti con legami familiari con la Sardegna. Il nuovo sistema riconosce infatti benefici ai parenti fino al terzo grado, oltre che a chi usufruisce di congedi straordinari ai sensi della legge 104/92 per assistere familiari residenti e ai tutori di persone che vivono nell’Isola. Un allargamento della platea che segna un cambio di impostazione rispetto al passato, andando incontro a una comunità diffusa che negli anni ha più volte sollevato il tema dell’accesso ai collegamenti.

Nel dibattito è emersa anche la necessità di inquadrare la questione in una dimensione più ampia, che tenga conto della presenza dei sardi fuori dalla regione. Il presidente della Commissione trasporti della Camera, Salvatore Deidda, ha sottolineato che “Stiamo lavorando affinché la Sardegna abbia uno status riconosciuto che possa contribuire a rompere l’isolamento. È fondamentale costruire un’anagrafe dei sardi fuori dalla Sardegna. In questo senso la Fasi sta facendo un ottimo lavoro, come dimostrano gli impegni portati avanti e iniziative importanti come l’evento di Torino nel 2024”.

Un tema, quello del riconoscimento delle comunità sarde nel mondo, che si intreccia con quello più generale dell’insularità e delle politiche di collegamento. Sul piano europeo, Giuseppe Lupo, europarlamentare eletto nella circoscrizione Sicilia-Sardegna, ha richiamato le prospettive legate alle nuove strategie comunitarie: “La nuova strategia europea per le isole, insieme al Patto del Mediterraneo, avrà un impatto importante”. All’incontro hanno partecipato anche rappresentanti delle istituzioni regionali e nazionali, tra cui Giovanni Dore per l’assessorato ai Trasporti della Regione Sardegna, Gianluigi Piano della Commissione “Governo del territorio, ambiente, infrastrutture, mobilità” e Camilla Soru, presidente della Commissione Lavoro del Consiglio regionale.