Fusione degli aeroporti sardi, via libera dalla Giunta alla rete unica: cosa prevede il piano della Regione

Il progetto, spiegano da viale Trento, non prevede la vendita degli aeroporti ma l’integrazione industriale degli scali sardi in un unico sistema coordinato, con l’ingresso della Regione nella holding.

La Regione accelera sul progetto di integrazione degli aeroporti sardi. La Giunta regionale, su proposta della presidente Alessandra Todde e dell’assessora ai Trasporti Barbara Manca, ha approvato il documento che definisce i principali termini economici e contrattuali per la creazione di una holding unica tra gli scali di Cagliari, Olbia e Alghero.

Il provvedimento, denominato “Integrazione industriale degli aeroporti sardi. Term Sheet – Holding”, è stato condiviso con la Camera di commercio di Cagliari-Oristano, F2i Ligantia Spa e la Fondazione di Sardegna e rappresenta la base per la possibile partecipazione della Regione all’operazione.

“Il progetto di integrazione tra gli aeroporti – si legge nella nota della Regione – punta a rafforzare il sistema aeroportuale della Sardegna attraverso la creazione di una holding di coordinamento che permetta agli scali di operare come un unico sistema integrato. L’obiettivo dichiarato è rafforzare il sistema aeroportuale, aumentare le rotte, attrarre investimenti e sostenere lo sviluppo turistico e la mobilità dell’Isola”.

Il progetto è anche funzionale al riconoscimento della rete aeroportuale sarda a livello ministeriale, passaggio previsto dalla normativa europea e nazionale. Il percorso prevede la redazione di un piano industriale unitario e la successiva richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Una volta ottenuto il via libera, il sistema potrà operare in modo coordinato anche su tariffe e sviluppo del traffico aereo, con l’obiettivo di tutelare i passeggeri sardi.

Alla base dell’operazione c’è uno studio specialistico commissionato dalla Regione, concluso a dicembre 2025, che ha analizzato gli aspetti economici, finanziari e giuridici del progetto, valutandone sostenibilità e compatibilità con i principi di efficienza dell’azione pubblica. Sulla base di questo lavoro è stato elaborato il Term Sheet, che al momento non è vincolante per le parti.



“Il progetto non prevede la vendita degli aeroporti – prosegue la nota – ma l’integrazione industriale degli scali sardi in un unico sistema coordinato, con l’ingresso della Regione Sardegna nella holding di coordinamento che consentirà di partecipare direttamente alla governance del sistema aeroportuale. La presenza pubblica resta quindi centrale anche nella futura configurazione societaria, con il coinvolgimento della Camera di Commercio e degli altri soci istituzionali”.

Nel documento sono previste anche clausole di tutela per il territorio. Alcune decisioni, come modifiche societarie o operazioni straordinarie, potranno essere adottate solo con il consenso dei soci pubblici. Inoltre, non sarà possibile chiudere uno degli aeroporti dell’isola senza il loro voto favorevole, né trasferire la sede della holding fuori dalla Sardegna senza il via libera della Regione. L’obiettivo condiviso dai soggetti coinvolti è arrivare alla firma degli accordi vincolanti entro il 30 settembre 2026, a condizione che vengano soddisfatte tutte le condizioni previste.