Formazione, i giovani incontrano le aziende: a Olbia c’è “Master your talent”

7 Aprile 2026
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L’evento nasce con un obiettivo preciso: accorciare le distanze tra il mondo della formazione e quello del lavoro reale.

Un evento definito “senza filtri, senza burocrazia e aperto a chiunque voglia dare una direzione concreta al proprio futuro”. Mercoledì 8 aprile, dalle 10 alle 17 il Delta Center di Olbia ospiterà il primo Job Day targato MYT – Master Your Talent, un’iniziativa di MAB&Co., società di consulenza aziendale, dedicata ai giovani della Sardegna.

L’evento nasce con un obiettivo preciso: accorciare le distanze tra il mondo della formazione e quello del lavoro reale. A differenza dei classici forum, il Job Day di MYT punta sulla concretezza. Non è richiesta alcuna pre-registrazione: l’accesso è libero e immediato, pensato anche per chi non ha ancora le idee chiare sul proprio percorso professionale. I partecipanti avranno l’opportunità di parlare direttamente con le aziende del territorio, scoprire le posizioni aperte e ricevere consigli pratici su come presentarsi al meglio, dalla stesura del CV al colloquio. Punto focale della giornata sarà l’intervento di Andrea Podda (CEO di MAB & Co.), che condividerà una visione schietta su cosa funzioni davvero nel mercato del lavoro attuale.

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