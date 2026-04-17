Fondo Telemaco, Uilcom Sardegna prima con 333 voti: eletto il delegato nazionale

Successo nelle votazioni online del 15 e 16 aprile: distacco su Slc-Cgil e Fistel-Cisl



La Uilcom Sardegna si afferma alle elezioni del Fondo Telemaco, il fondo pensione complementare nazionale dedicato ai lavoratori delle telecomunicazioni. Nelle votazioni svolte in modalità telematica il 15 e 16 aprile, il sindacato ha ottenuto 333 preferenze, superando la Slc-Cgil ferma a 206 voti e la Fistel-Cisl con 100. Un risultato che consente a Pierpaolo Secchi, componente della segreteria regionale, di essere eletto tra i dieci delegati spettanti alla Uilcom a livello nazionale.

“Grazie a tutte le donne e a tutti gli uomini che in queste settimane ci hanno messo tempo, energie e cuore – ha sottolineato il segretario generale della Uilcom Sardegna, Tonino Ortega –. Grazie ai candidati e a tutti quelli che hanno lavorato, in tanti modi diversi, per rendere possibile questo bellissimo risultato. Ognuno di voi ha dato un contributo importante, e il risultato di oggi parla proprio di questo: di un lavoro fatto insieme, con serietà, passione e spirito di squadra”.

“Un grazie speciale – ha aggiunto Ortega – va ai lavoratori che, ancora una volta, hanno voluto riconoscere e premiare il lavoro fatto in questi anni, confermandoci la loro fiducia. È un segnale che ci dà forza e che ci spinge a continuare su questa strada con ancora più impegno. Buon lavoro a Pierpaolo Secchi“. Il dato regionale si inserisce nel risultato complessivo nazionale della Uilcom, che ha raccolto 5.602 preferenze, eleggendo dieci delegati, come la Slc-Cgil, mentre la Fistel-Cisl si ferma a otto.

“Un risultato che premia il lavoro, l’impegno e la presenza costante al fianco delle persone, nella diffusione della cultura della previdenza complementare e nell’assistenza quotidiana – ha commentato il segretario generale della Uilcom Salvo Ugliarolo -. In un contesto sempre più complesso, continueremo a investire su competenze, professionalità e supporto concreto, per rappresentare con serietà e trasparenza le vostre esigenze”.