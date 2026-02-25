Fondazione di Sardegna, pubblicati gli esiti dei Bandi 2026: oltre mille progetti finanziati

Stanziamento in crescita del 16%. Spissu: “Rafforziamo la rete delle associazioni e dei territori”

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione di Sardegna, presieduto da Giacomo Spissu, ha approvato gli elenchi dei progetti selezionati nell’ambito dei Bandi annuali 2026 nei settori “Arte, attività e beni culturali”, “Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa”, “Sviluppo locale” e “Volontariato, filantropia e beneficenza”.

Lo stanziamento complessivo per il 2026 ammonta a 15,32 milioni di euro, con un incremento del 16% rispetto all’anno precedente. Di questi, 9,74 milioni sono destinati ai bandi annuali, mentre 5,58 milioni rappresentano la quota annuale dei bandi pluriennali.

Cresce anche il numero dei progetti sostenuti: in totale sono 1.063 le proposte finanziate, il 23% in più rispetto al 2025. Nel dettaglio, 798 interventi hanno carattere annuale nei quattro settori di riferimento, mentre 265 sono progetti pluriennali nei campi dell’arte, dello sviluppo locale e del volontariato.

L’aumento delle risorse e il rafforzamento della programmazione pluriennale consentono alla Fondazione di consolidare una base stabile di intervento a favore di associazioni ed enti attivi su tutto il territorio regionale, con l’obiettivo di garantire continuità alle attività e una distribuzione equilibrata delle risorse tra le diverse aree dell’Isola.

“Le risorse messe a disposizione derivano dai risultati positivi della gestione e da una progressione costante della capacità erogativa – ha affermato il presidente Giacomo Spissu –. L’attività della Fondazione si è evoluta nel tempo, consolidando non solo il sostegno economico ma anche un metodo di lavoro che rafforza la capacità progettuale dei soggetti beneficiari”.

L’analisi delle domande pervenute evidenzia un aumento delle richieste nel settore del volontariato, nei piccoli Comuni e nelle aree segnate da condizioni di fragilità sociale. Elementi che, secondo la Fondazione, descrivono un quadro complesso e richiedono risposte coordinate. In questo contesto l’ente opera in affiancamento alle istituzioni pubbliche, sostenendo iniziative che rafforzano servizi e opportunità per i cittadini. Attraverso i bandi viene supportata una rete diffusa di associazioni e organizzazioni che mettono a disposizione competenze culturali, scientifiche e sociali per le comunità locali. Un lavoro che punta a contrastare fenomeni come lo spopolamento, la dispersione scolastica e l’isolamento sociale, promuovendo al tempo stesso progetti nei campi dell’arte, della cultura, della ricerca e dell’innovazione.

Nel dettaglio, per i bandi annuali 2026 sono stati destinati 4,01 milioni di euro a 346 progetti nel settore Arte, attività e beni culturali; 2,61 milioni a 212 progetti nel Volontariato; 1,31 milioni a 83 interventi nella Salute pubblica; 1,78 milioni a 157 progetti per lo Sviluppo locale. Per la seconda annualità dei bandi pluriennali sono stati stanziati 3,16 milioni di euro per 140 progetti nell’ambito Arte, attività e beni culturali; 1,23 milioni per 63 progetti nel Volontariato; 1,19 milioni per 62 interventi nello Sviluppo locale, per un totale di 265 iniziative sostenute.