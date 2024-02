Filiere corte dell’agroalimentare e del vino: cinque bandi per rilanciare il Sinis

Il Gal Sinis ha pubblicato quattro bandi finalizzati alla realizzazione ed allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali del vino (vitigni tipici), del grano (“Trigu Cappelli” e grani antichi come“Tricu Cossu”, “Trigu Denti de Cani”), dell’olio (Olio extravergine di oliva Dop Sardegna), dell’ortofrutta. Un altro è rivolto a imprese agricole e agroindustriali per il “sostegno a investimenti per la realizzazione di piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o di spazi attrezzati per la vendita di prodotti aziendali’, per un totale di 864.620,78 euro di risorse.

“Le imprese locali hanno un ruolo centrale nello sviluppo del nostro territorio – afferma Alessandro Murana, presidente del Gal Sinis – e con questi cinque bandi rinnoviamo il sostegno per potenziare le attività imprenditoriali che possono fare la differenza nella creazione di valore aggiunto per l’intero territorio del Sinis. Queste agevolazioni riservate alle imprese che sottoscrivono accordi di cooperazione all’interno delle singole filiere agroalimentari, sono molto apprezzate dai produttori del nostro territorio, in quanto stimolano la creazione di migliori condizioni di mercato, andando di riflesso ad accrescere il ruolo degli agricoltori nella catena di approvvigionamento. Abbiamo di fronte a noi – prosegue Murana – un processo di valorizzazione territoriale davvero ambizioso. Una possibilità strategica di mettere a sistema le nostre migliori esperienze d’impresa che, in collaborazione con tutti gli altri portatori di interesse pubblico e privato, potranno migliorare il proprio operato grazie ai nuovi strumenti d’azione e a queste risorse importanti”.

“Dopo oltre due anni di attività, – afferma il direttore del Gal Sinis, Cristiano Deiana -, siamo stati autorizzati alla pubblicazione degli ultimi cinque bandi previsti dal Piano di azione, andando finalmente a completare l’implementazione della strategia di sviluppo locale prevista per la programmazione 2014-2022. Questo consentirà a tutti coloro che avevano precedentemente presentato la manifestazione di interesse a partecipare al bando, di formalizzare la propria richiesta di contributo. Il 2024 si prospetta come un anno di grande impegno – prosegue Deiana – in quanto occorrerà lavorare sia per la corretta attuazione della fase finale del Psr 2014-2022, sia per avviare quanto previsto dal Csr 2023-2027. Per tale ragione è necessario agire in modo condiviso e corresponsabile con gli altri attori del territorio, quali ad esempio il neocostituito Distretto rurale Sardegna Centro Occidentale, per garantire al sistema agroalimentare del Sinis un percorso di crescita negli elementi fondamentali quali la competitività, l’innovazione, la valorizzazione delle produzioni mediante una comunicazione ampia ed efficace”.