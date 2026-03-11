Estate da record per gli aeroporti del Nord Sardegna. E a maggio parte il primo volo diretto per New York

La Summer Iata 2026 offrirà 6,8 milioni di posti e 173 collegamenti. A Olbia debutta il volo diretto per gli Stati Uniti, mentre Alghero punta a superare i due milioni di passeggeri.

La stagione estiva 2026 si preannuncia la migliore di sempre per gli aeroporti del Nord Sardegna. La Summer Iata, in partenza il 29 marzo, metterà a disposizione 6,8 milioni di posti, con un aumento del 9% rispetto al 2025. Il network complessivo conterà 173 collegamenti verso 98 destinazioni, di cui 75 internazionali e 23 domestiche, con 19 nuove rotte e l’ingresso di due nuove compagnie aeree. La novità più significativa è l’apertura del primo collegamento diretto tra la Sardegna e gli Stati Uniti. Dal 21 maggio l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda “S.A. Karim Aga Khan” sarà collegato a New York grazie al nuovo volo operato da Delta Air Lines, con quattro frequenze settimanali.

Per lo scalo gallurese l’offerta complessiva salirà a 4,8 milioni di posti, pari a un aumento del 7,2% rispetto alla scorsa stagione. Il network comprenderà 134 collegamenti e 96 destinazioni – 74 internazionali e 22 domestiche – operati da 40 compagnie aeree da e per 26 Paesi.

Tra le nuove rotte figurano Siviglia con Volotea, Eindhoven con Transavia, Berlino e Graz con Eurowings e Londra Stansted con Ba Cityflyer, sussidiaria di British Airways. In totale saranno sei i nuovi collegamenti di linea inaugurati nel corso della stagione. Tutti i principali vettori partner confermano inoltre i propri operativi, ampliando l’offerta.

Particolarmente significativo è l’andamento del mese di aprile, quando l’offerta di voli sarà superiore del 10% rispetto ad aprile 2025, segnale di un progressivo allungamento della stagione verso primavera e autunno. Ryanair attiverà già a metà marzo il collegamento con Cracovia, mentre Lufthansa anticiperà i voli per Monaco e Francoforte. Anticipi anche per easyJet, che opererà cinque rotte in più rispetto allo scorso anno (Edimburgo, Bordeaux, Lione, Nizza e Nantes), oltre ai collegamenti di Sas per Copenaghen, Wizz Air per Varsavia e Ryanair per Dublino e Vienna.

Anche l’aeroporto di Alghero punta a superare la soglia storica dei due milioni di passeggeri, dopo aver chiuso il 2025 con il miglior risultato di sempre: 1.770.493 viaggiatori. La programmazione prevede 46 collegamenti, di cui 16 nazionali e 30 internazionali, verso 18 Paesi oltre all’Italia, con 10 nuove rotte internazionali e una crescita del 46% dell’offerta internazionale.

Tra le principali novità: Transavia, del gruppo Air France-Klm, debutterà sullo scalo con voli per Amsterdam e Parigi; Wizz Air aprirà quattro nuove rotte da Varsavia, Belgrado, Tirana e Skopje, estendendo inoltre da marzo a ottobre i collegamenti con Bucarest, Budapest e Sofia, con un aumento complessivo dell’offerta del 190%. Ryanair aggiungerà le rotte per Varsavia e Tirana, confermando i voli verso Bruxelles, Francoforte, Monaco, Londra, Cork, Dublino, Katowice, Bratislava, Barcellona, Madrid e Budapest. Volotea rafforzerà il mercato francese con il nuovo collegamento su Lione, confermando Bordeaux e Parigi. Air Europa introdurrà il volo diretto Alghero-Madrid, che fungerà da porta d’accesso verso l’America Latina, mentre Air Serbia confermerà il collegamento con Belgrado.

Sul fronte domestico, Aeroitalia continuerà a operare la rotta Alghero-Roma in regime di continuità territoriale e inaugurerà da giugno il nuovo volo per Genova. Ita Airways coprirà la tratta Milano Linate sempre in continuità territoriale. Ryanair confermerà i collegamenti per Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Pescara, Pisa e Venezia, mentre Volotea collegherà Alghero con Torino, Verona e Firenze.