Energia e gas, rincari record in Gallura: ma l’Isola è tra le meno tartassate d’Italia

Prezzi di energia elettrica, gas e altri combustibili alle stelle, famiglie costrette a fare i salti mortali per pagare i conti salatissimi che arrivano via posta, ma anche per fare il pieno di carburante.

In tutta Italia si registrano rincari ma la Sardegna, nonostante gli aumenti siano pesanti risulta tra le regioni meno tartassate d’Italia, almeno secondo lo studio dell’Unione nazionale Consumatori che ha stilato la classifica nazionale dei rincari elaborando gli ultimi dati Istat relativi al mese di agosto.

In particolare secondo l’analisi la Gallura è la provincia che paga di più con una impennata del 73,6 per cento, un vero e proprio salasso per le tasche. Al secondo posto in Sardegna, secondo la classifica stilata dall’Unione consumatori, si piazza Sassari che registra un +64,7%, ma che nonostante l’aumento sia considerevole si piazza quarta in Italia per i minori rincari seguita a ruota da Cagliari che con il suo aumento del 66,4% si aggiudica il quinto posto per la provincia d’Italia con meno rincari per luce e gas.

Il rincaro nazionale ad agosto è stato del 76,4%, con una stangata a famiglia pari in media a 1.030 euro su base annua.

Sempre la Gallura è l’area con i maggiori aumenti nel settore alimentati e bevande analcoliche: l’inflazione è cresciuta dell’11, 8 per cento. Poco sotto c’è Sassari con l’11,7 per cento. Cagliari si ferma invece al 10,2 per cento.