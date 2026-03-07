Donne imprenditrici in Sardegna: cresce il numero delle aziende ma sono ancora meno di un quarto del totale

Secondo Confartigianato nell’Isola le imprese guidate da donne sono 38.850. Nell’artigianato sono oltre 6mila. Occupazione femminile ai massimi storici, ma resta un forte divario con gli uomini.

Sono quasi 39mila le imprese guidate da donne in Sardegna, ma rappresentano ancora meno di un quarto del totale. Un segnale di crescita, ma anche di un divario che resta significativo nel sistema produttivo dell’isola. È il quadro che emerge dall’analisi dell’ufficio studi di Confartigianato Sardegna dal titolo “Donne lavoro, impresa e istruzione: tra progressi e divari aperti”, diffusa in occasione dell’8 marzo.

Secondo i dati, aggiornati alla fine del 2025 su fonte Istat, le imprese femminili nell’isola sono 38.850, pari al 23,4% del totale delle aziende registrate. Nel comparto artigiano le attività guidate da donne sono 6.151, cioè il 18,2% delle imprese artigiane. Nonostante la crescita, il peso dell’imprenditoria femminile resta limitato: solo un’impresa su cinque è guidata da una donna e, nell’artigianato, una su sei.

All’interno del comparto artigiano le imprenditrici under 35 sono 719, pari all’11,7% delle attività femminili, mentre le imprese guidate da donne straniere sono 360 (il 5,9%). I settori con la maggiore presenza femminile sono servizi alla persona, ristorazione, servizi per edifici e cura del paesaggio e produzione alimentare.

“Le imprenditrici sono oggi protagoniste di una trasformazione che abbatte stereotipi e divari di genere”, osserva Elisa Sedda, presidente provinciale di Confartigianato Oristano. “Però i dati della Sardegna raccontano come solo poco più di una impresa su cinque sia guidata da donne”. Per invertire la tendenza, aggiunge, “non servono quote rosa né interventi una tantum, ma politiche strutturali e coordinate che sostengano davvero la propensione imprenditoriale femminile”.

L’analisi evidenzia anche un quadro in evoluzione nel mercato del lavoro. In Sardegna il tasso di occupazione femminile ha raggiunto il massimo storico, arrivando nel 2024 al 53,8%, anche se resta un divario di 15,6 punti percentuali rispetto agli uomini. A livello territoriale i valori più alti si registrano nella provincia di Cagliari (58,4%) e in quella di Sassari (55%).

Nei primi nove mesi del 2025 la crescita dell’occupazione indipendente è stata trainata proprio dalle donne: l’aumento è stato del 3,9%, contro il +1% degli uomini, pari a 3mila occupate in più. Le lavoratrici autonome hanno contribuito così a circa il 60% dell’incremento complessivo del lavoro indipendente.

Restano però diversi ostacoli strutturali. “Per fare impresa servono investimenti, ma ancora oggi alle donne, più che un business plan, vengono chieste garanzie personali o fideiussioni, spesso di figure maschili”, sottolinea Norella Orrù, presidente di Confartigianato Sulcis Iglesiente. “È un segnale culturale prima ancora che economico”.

Sul piano dell’istruzione, invece, le donne mostrano risultati migliori rispetto agli uomini: in Sardegna sono più numerose tra diplomati (61,5% contro 52,1%) e laureati (28,8% contro 22,6%) e registrano tassi più bassi di abbandono scolastico. Tuttavia il confronto con la media nazionale evidenzia ancora un ritardo: la quota di laureate nell’isola è inferiore di quasi 10 punti percentuali rispetto alla media italiana.

“Il vero passo avanti sarà superare la contrapposizione tra uomo e donna”, osserva Marina Manconi, presidente di Confartigianato Gallura. “Empowerment femminile significa poter svolgere il proprio ruolo con normalità, con le stesse opportunità degli altri”.