Donne, agricoltura e commercio: da Sassari parte l’alleanza promossa da Coldiretti per lo sviluppo del Nord Sardegna

Primo incontro territoriale promosso da Coldiretti Donne per mettere in rete filiere e leadership femminile.



Far dialogare mondi produttivi diversi per costruire sviluppo, creare nuove alleanze e rafforzare il ruolo dell’imprenditoria femminile nei territori. Con questo obiettivo si è svolto questa mattina a Sassari, nella sede di Coldiretti Nord Sardegna, il primo appuntamento del percorso territoriale promosso dal coordinamento delle Donne Coldiretti. Un confronto che ha messo attorno allo stesso tavolo agricoltura e commercio, settori legati da filiere, identità territoriali e sfide comuni, individuando nella leadership femminile una leva strategica per la crescita del Nord Sardegna.

L’incontro segna l’avvio di un ciclo di appuntamenti che, dopo Sassari, toccherà l’intera Isola con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra comparti economici e aprire nuove reti tra imprese. Al centro del confronto la volontà di superare i confini tradizionali tra agricoltura e commercio, valorizzando esperienze, competenze e modelli d’impresa guidati da donne, capaci di coniugare produzione, innovazione e radicamento territoriale.

A fare gli onori di casa è stata Maria Grazia Murrocu, presidente delle Donne Coldiretti Nord Sardegna, insieme alla presidente regionale e nazionale di Coldiretti Donne, Maria Francesca Serra, e alla coordinatrice regionale Maria Gina Ledda. Presente anche Maria Francesca Fantato, assessora alla Pianificazione territoriale e Rigenerazione urbana del Comune di Sassari, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni verso i temi dello sviluppo urbano e del ruolo delle imprese femminili nei processi di crescita dei territori. Hanno partecipato inoltre il direttore di Coldiretti Nord Sardegna, Marco Locci, le coordinatrici provinciali Lucia Oggiano, Silvana Sedda e Silvana Tola, e le presidenti territoriali Luciana Baso ed Elisabetta Secci.

Tra le testimonianze, quella di Chiara Desole, imprenditrice nel settore dell’abbigliamento a Sassari, che ha evidenziato come la figura femminile nel commercio sia sempre più interconnessa agli altri comparti produttivi, soprattutto quando si parla di filiere locali, sostenibilità e valorizzazione dell’identità territoriale. Un intreccio che rafforza l’economia di prossimità e crea nuove opportunità di collaborazione tra imprese.

“Questo percorso nasce dalla consapevolezza che il ruolo delle donne nell’impresa oggi è centrale e non più accessorio – ha sottolineato Maria Grazia Murrocu –. Le imprenditrici agricole, così come quelle del commercio e degli altri settori, rappresentano una risorsa fondamentale per i territori, capaci di unire produzione, accoglienza e innovazione. Mettere in rete esperienze diverse significa rafforzare il sistema economico locale e dare forza a una visione di sviluppo che parte dalle comunità”.

Nel corso dell’incontro è emerso anche un quadro aggiornato sull’andamento dell’imprenditoria femminile in Sardegna. Secondo i dati Unioncamere e Ismea, sulle quasi 40 mila imprese femminili censite quattro anni fa nell’Isola, il 20% opera in agricoltura e il 24,4% delle aziende agricole sarde è guidato da una donna. Un divario con l’imprenditoria maschile che si è progressivamente ridotto rispetto al passato. A livello territoriale spiccano i dati della provincia di Nuoro, settima in Italia per incidenza di imprese femminili giovanili, e quelli della provincia di Cagliari, che per nuove iscrizioni di imprese femminili si colloca al sesto posto nazionale con una crescita del 5,2% rispetto al 2019.