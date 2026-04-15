Dermatite bovina, nuovo focolaio nel Sud Sardegna con 4 capi morti. La Regione attiva controlli e monitoraggio

Allarme a Muravera, torna la dermatite nodulare. Si tratta del primo caso registrato in Italia nel 2026: scattano le misure.

Si riaffaccia in Sardegna la dermatite nodulare contagiosa dei bovini. Un nuovo focolaio è stato individuato nel Sud dell’isola, nel territorio di Muravera, segnando il primo caso registrato in Italia nel 2026. Secondo il Bollettino epidemiologico nazionale veterinario dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo, centro di riferimento nazionale, sono cinque i capi coinvolti, quattro dei quali già morti. Nell’area interessata sono presenti complessivamente 148 animali.

La scoperta riporta l’attenzione su una patologia che solo pochi mesi fa era stata dichiarata estinta. Il virus della dermatite bovina era infatti comparso per la prima volta in Sardegna nel giugno del 2025, in un allevamento del Nuorese, e le restrizioni erano state revocate all’inizio di gennaio di quest’anno. “Una notizia gravissima che apre ufficialmente uno scenario di massima emergenza sanitaria, con l’attivazione immediata di tutte le misure previste dai protocolli sanitari vigenti: zona di protezione nel raggio di 25 km dal focolaio, zona di controllo estesa fino a 50 km, blocco delle movimentazioni, restrizioni severe e controlli rafforzati, abbattimento dell’intera mandria nell’allevamento sede del focolaio, con conseguenze devastanti per l’allevatore coinvolto”, osserva in una nota Tore Piana del Centro studi agricoli.

“Una tragedia annunciata che colpisce ancora una volta il mondo zootecnico sardo, già stremato da anni di emergenze sanitarie, ritardi amministrativi e mancate risposte istituzionali. La nota più grave e inaccettabile è che la Regione è tuttora in ritardo nel pagamento degli indennizzi per la mancata movimentazione subita dagli allevatori lo scorso anno. Allevatori che hanno rispettato le regole, subito danni enormi e che oggi rischiano di essere nuovamente travolti senza alcuna certezza economica”, aggiunge il Centro studi agricoli. Da qui l’appello a intervenire rapidamente: “Indispensabile alzare immediatamente il livello di controllo e di guardia sanitaria, rafforzare le verifiche negli allevamenti, nei trasporti e nei territori a rischio, e adottare senza esitazioni tutte le misure necessarie per arginare e bloccare la diffusione di questa malattia disastrosa”.

“Esprimiamo forte preoccupazione per l’individuazione di un nuovo focolaio. Confidiamo in un intervento proficuo della Regione e dei suoi Servizi veterinari, affinché siano assicurate tutte le misure di biosicurezza necessarie per evitare, ai nostri allevatori, di dover rivivere le condizioni di estrema emergenza affrontate dal giugno 2025 fino a pochi mesi fa”, così il presidente di Confagricoltura Sardegna, Stefano Taras.

Nel frattempo l’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ha immediatamente attivato le procedure previste, prendendo tempestivo contatto con il Ministero della Salute, al fine di garantire il massimo coordinamento istituzionale nella gestione dell’emergenza sanitaria. Contestualmente, è stata richiesta la convocazione del Tavolo permanente sulla Dermatite Nodulare Bovina. È stato inoltre disposto l’abbattimento del focolaio rilevato, secondo i protocolli vigenti. Sono attualmente in corso accertamenti negli allevamenti limitrofi, con l’obiettivo di circoscrivere con precisione il perimetro dell’area interessata e prevenire l’eventuale estensione del contagio.

La situazione è sotto controllo ed è costantemente monitorata dagli Assessorati regionali della Sanità e dell’Agricoltura, in stretto raccordo con le autorità sanitarie competenti.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore.