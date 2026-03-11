Le notizie di oggi per la Sardegna di domani
Decreto bollette, la Uilm al Governo: “Centrale elettrica di Serramanna a rischio, modificatelo”

11 Marzo 2026
Il sindacato lancia l’allarme sul futuro della Sardinia Bio Energy e della filiera delle biomasse. In gioco oltre 400 posti di lavoro.

Il futuro della centrale elettrica di Serramanna, la Sardinia Bio Energy, potrebbe essere a rischio senza modifiche al decreto bollette-energia attualmente in discussione. A lanciare l’allarme è la Uilm Sardegna, che chiede al Parlamento di approvare l’emendamento presentato dai parlamentari Dario Giagoni e Giorgia Andreuzza.

Secondo il sindacato, il decreto così com’è rischia di avere effetti negativi sul sistema energetico e industriale dell’isola. “Il decreto energia, così come impostato, potrebbe produrre un risultato paradossale: benefici marginali e temporanei in bolletta, ma danni strutturali su investimenti, indotto e occupazione”, sottolinea la Uilm.

A preoccupare è soprattutto il possibile impatto sulla centrale di Serramanna e sull’intera filiera legata alla produzione programmabile da biomasse, un settore che coinvolge centinaia di lavoratori.

Per questo motivo il sindacato guarda con favore all’emendamento presentato in Parlamento, che – spiegano dalla Uilm – “riconosce la specificità del sistema elettrico insulare e salvaguarda le rinnovabili programmabili, come biomasse e biogas, come componente di sicurezza del sistema regionale durante la fase di transizione energetica”.

La proposta, secondo la Uilm, permetterebbe inoltre di evitare lo spegnimento degli impianti e la perdita di lavoro per oltre 400 famiglie, allineando la misura al percorso di decarbonizzazione e allo sviluppo delle infrastrutture di rete.

L’emendamento prevede anche una copertura finanziaria per il periodo 2026-2028, pensata per garantire un intervento transitorio ma sostenibile.

“Adesso la politica deve scegliere – conclude la Uilm Sardegna –: o si difende davvero la stabilità della rete elettrica sarda e il lavoro, oppure si continua con norme mutevoli che allontanano gli investimenti e mettono a rischio la tenuta industriale dell’isola”.

