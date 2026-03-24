Danni del ciclone Harry alle aziende agricole sarde, prorogata la scadenza per le segnalazioni

24 Marzo 2026
1 minute read
Total
0
Shares
0
0
0
0
0

Agea ha accolto la richiesta dell’assessore all’Agricoltura, Francesco Agus, e fissato una nuova scadenza per le segnalazioni.

Sono stati prorogati i termini per la segnalazione dei danni causati dal ciclone Harry alle aziende agricole della Sardegna. L’Agenzia nazionale Agea, accogliendo la richiesta dell’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Agus, ha fissato la nuova scadenza al 28 marzo per l’invio delle segnalazioni tramite l’applicazione dedicata. “La proroga è una notizia importante perché ci consente di allargare la platea delle aziende che potranno accedere ai ristori”, ha sottolineato Agus. “In una fase così delicata è fondamentale non lasciare indietro nessuno”.

L’app rientra nella procedura nazionale attivata per il riconoscimento degli aiuti dopo gli eventi meteorologici eccezionali che, tra gennaio e febbraio, hanno colpito anche l’Isola. Il sistema prevede il coinvolgimento diretto delle imprese agricole, chiamate a segnalare i danni subiti: un passaggio necessario per costruire una mappatura precisa e consentire l’accesso ai ristori. “È essenziale che le aziende utilizzino l’applicazione – ha aggiunto l’assessore – perché si tratta di un requisito indispensabile per essere inclusi nel sistema degli aiuti”. Per favorire la diffusione delle informazioni sulla nuova scadenza sono state coinvolte anche le associazioni di categoria.

Diventa anche tu sostenitore di SardiniaPost.it

Care lettrici e cari lettori,
Sardinia Post è sempre stato un giornale gratuito. E lo sarà anche in futuro. Non smetteremo di raccontare quello che gli altri non dicono e non scrivono. E lo faremo sempre sette giorni su sette, nella maniera più accurata possibile. Oggi più che mai il vostro supporto è prezioso per garantire un giornalismo di qualità, di inchiesta e di denuncia. Un giornalismo libero da censure.

Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:

Informativa privacy Sardiniapost

Related Posts
Total
0
Share
0
0
0
0
0