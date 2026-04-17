Dall’ortofrutta al pane, prezzi in aumento nell’Isola e le famiglie tagliano le spese: l’allarme degli esercenti

Carburanti e energia spingono i rincari. Confcommercio Sud Sardegna: “Rischio contrazione dei consumi”.

Una dinamica che si consolida e si allarga a tutta la filiera. Nel Sud Sardegna il caro prezzi continua a pesare su imprese e famiglie, tra rincari diffusi e consumi in calo. A lanciare l’allarme è Mauro Spanu, imprenditore e delegato Fida Confcommercio Sud Sardegna, che descrive una situazione sempre più complessa, segnata da margini ridotti e difficoltà crescenti per i consumatori.

“Abbiamo registrato un calo del 12% sui prodotti pasquali, come le uova di cioccolato. È un segnale evidente: le famiglie iniziano a tagliare anche sulle tradizioni”. I rincari si registrano su più fronti e in tempi rapidi. Il comparto ortofrutta segna aumenti fino al 25%, mentre l’energia elettrica cresce tra il 15 e il 20%. Anche il pane è destinato a salire di circa il 10% nei prossimi giorni, con effetti a catena su altri settori. “I panificatori ci hanno già comunicato gli aumenti. Di conseguenza, anche i bar saranno costretti ad adeguare i prezzi: paste e tramezzini saliranno di circa il 10%”.

Le imprese, almeno per ora, stanno cercando di contenere l’impatto sui clienti, assorbendo parte dei costi. Ma la tenuta del sistema appare sempre più fragile. “Le aziende stanno facendo uno sforzo enorme: non trasferiscono subito i rincari sul prezzo finale, ma se li stanno accollando. Tuttavia, questa situazione non è sostenibile a lungo”.

Il nodo principale resta quello dei carburanti, che incide su tutta la catena produttiva. Il prezzo è passato da 1,70 a 2,10 euro al litro, riducendo significativamente il potere d’acquisto. “L’aumento del prezzo del carburante è il vero moltiplicatore dei costi. Colpisce tutto: trasporti, agricoltura, distribuzione. Gli agricoltori devono usare gasolio e energia elettrica per lavorare, e questo si riflette inevitabilmente sui prezzi al consumo”.

Secondo Confcommercio, gli effetti sono già visibili e rischiano di estendersi ulteriormente nei prossimi mesi, coinvolgendo tutti i settori economici. “Il tempo stringe. Se questa crisi dovesse continuare, le famiglie saranno costrette a rinunciare ancora: prima una colazione al bar, poi una gita fuori porta, poi un pranzo al ristorante. È un effetto a catena che rischia di colpire duramente l’intero sistema economico locale”. Da qui l’appello alle istituzioni: “Servono interventi urgenti per contenere i costi energetici e sostenere il potere d’acquisto delle famiglie, prima che la contrazione dei consumi diventi strutturale”.