Crisi in Medio Oriente, materie prime alle stelle: a rischio edilizia e campagne sarde

Materie e prodotti finiti aumentano fino al 50%: allarme da Confagricoltura e Confartigianato.

Rincari fino al 30 per cento, in alcuni casi fino al 50%. La drammatica situazione internazionale e il conflitto in Medio Oriente stanno mettendo a dura prova l’economia mondiale e la Sardegna non è esente da un’impennata dei costi, con gravi preoccupazioni per produttori, lavoratori e consumatori.

L’ultimo allarme arriva dal mondo agricolo e dalle imprese artigiane delle costruzioni.

“La calmierazione del prezzo dei carburanti, licenziata dal Governo per ridurre i contraccolpi finanziari seguiti alla nuova guerra mediorientale, non riguarderà il comparto agricolo. L’augurio è che la politica rimedi rapidamente a una decisione che sa di beffa verso uno dei settori produttivi che rischia di pagare le conseguenze più gravi della crisi in corso”. Stefano Taras, presidente di Confagricoltura Sardegna, pone l’accento sui rincari nel settore delle campagne, ricordando che anche le materie prime registrano aumenti record: i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati fino al 30% in più, i concimi azotati fino al 50% in più.

Non secondario il caro trasporti, che si aggiunge anche agli aumenti sulle sanzioni europee per le mancate riduzioni di CO2: “Questa condizione di estrema instabilità geopolitica rischia di trascinare l’agricoltura sarda, già vulnerabile per numerose criticità, e i consumatori della nostra regione all’interno di un vortice di estrema incertezza”.

Non va meglio per le imprese edili, alle prese con aumenti su materie prime, semilavorati e prodotti finiti: “C’è il timore che l’instabilità dei prezzi, dalle materie prime all’energia al gasolio, possa ripercuotersi sia sui lavori pubblici sia sugli interventi privati – afferma Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato imprese Sardegna – e i durissimi danni di questa situazione potrebbero essere difficili da sopportare soprattutto per le piccole e medie imprese”.

L’allarme riguarda 20 mila micro e piccole imprese produttrici e dell’edilizia con circa 54 mila lavoratori: tra gli aumenti più decisi quelli sul calcestruzzo (+15%), sulle tubazioni (+30%), sul ferro (+20%).

Le richieste dai settori produttivi sono unanimi: un monitoraggio costante dei costi e misure di adeguamento efficaci su tutti i settori. “Il rischio – avvertono le associazioni di categoria – è che queste dinamiche possano incidere sulla sostenibilità economica delle commesse e ricadere su imprese, lavoratori e sugli stessi consumatori”.