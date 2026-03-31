Continuità territoriale via mare, partono le nuove gare europee per tre rotte da e per la Sardegna

Dalla Genova–Porto Torres alla Napoli–Cagliari–Palermo, fino alla Civitavecchia–Arbatax–Cagliari. Gli operatori avranno tempo fino al primo luglio per presentare le offerte.
Si apre una nuova fase per la continuità territoriale marittima. Sono state indette tre gare europee per l’affidamento in concessione dei servizi pubblici di trasporto marittimo di passeggeri, veicoli e merci da e per l’Isola, oltre che tra le isole maggiori. Un passaggio atteso che riguarda alcune delle rotte più strategiche per i collegamenti con la Penisola e che punta a garantire la regolare operatività dei servizi nei prossimi anni.
Le procedure interessano tre tratte principali: la Genova–Porto Torres, la Napoli–Cagliari–Palermo e la Civitavecchia–Arbatax–Cagliari. Le concessioni avranno una durata di 60 mesi, con la possibilità di proroga per ulteriori 36 mesi. Un orizzonte quindi fino a otto anni complessivi, pensato per dare stabilità al sistema e garantire continuità nei servizi.
Gli operatori interessati potranno presentare le proprie offerte entro le ore 14 del primo luglio 2026. Da quella data partirà il percorso che porterà all’assegnazione dei servizi e alla definizione del nuovo assetto dei collegamenti marittimi di interesse nazionale con la Sardegna.