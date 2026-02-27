Continuità territoriale, in vendita i biglietti agevolati anche per i parenti dei residenti

Estensione fino al terzo grado. L’assessora ai Trasporti, Barbara Manca: “Un’evoluzione culturale della mobilità per l’Isola”



Da ieri sono in vendita i biglietti in continuità territoriale riservati alla nuova categoria dei parenti dei residenti in Sardegna. Le tariffe agevolate saranno valide per i voli a partire dal 29 marzo, data di avvio del nuovo sistema di collegamenti regolati dagli oneri di servizio pubblico.

Con questa misura la Regione riconosce formalmente tra i beneficiari anche i familiari dei residenti, ampliando il diritto alla mobilità a chi mantiene con l’Isola un legame stabile e continuativo. I biglietti prevedono una tariffa agevolata con un lieve sovrapprezzo rispetto a quella riservata ai residenti e con un tetto massimo garantito.

La novità è il risultato del lavoro istituzionale condotto dalla Regione Sardegna in dialogo con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con la Commissione Europea, nell’ambito della normativa comunitaria che disciplina gli oneri di servizio pubblico. Potranno accedere all’agevolazione i parenti di primo, secondo e terzo grado: figli e genitori, fratelli e sorelle, nonni e nipoti, zii e ulteriori gradi previsti dalla norma. Sono inclusi anche i rapporti di coniugio e filiazione collegati ai residenti.

“È un risultato di cui siamo particolarmente orgogliosi – ha dichiarato l’assessora regionale ai Trasporti, Barbara Manca – perché segna un’evoluzione culturale e politica della continuità territoriale. Non difendiamo soltanto il diritto alla mobilità dei residenti, ma tuteliamo i legami familiari che, per una terra insulare come la Sardegna, hanno un valore ancora più forte”. La misura punta a dare una risposta concreta a chi vive fuori dall’Isola per studio o lavoro, ai genitori separati che devono spostarsi per stare accanto ai figli e alle famiglie che mantengono un rapporto quotidiano con la Sardegna nonostante la distanza.