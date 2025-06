Commercio, partiti i contributi 2025 della Regione: oltre 50 pratiche in fase di liquidazione

Sono state avviate le prime pratiche e i pagamenti relativi al bando “Contributi in conto capitale alle attività commerciali – Annualità 2025”, promosso dall’assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, in collaborazione con Unioncamere Sardegna, la Camera di Commercio di Nuoro (soggetto capofila) e le Camere di Commercio di Sassari e Cagliari-Oristano.

“La misura si sta dimostrando efficace già nella fase esecutiva, grazie a un lavoro di squadra che ha reso possibile avviare i primi pagamenti in tempi davvero contenuti”, ha commentato l’assessore del Commercio, Franco Cuccureddu. “La straordinaria partecipazione conferma la centralità del commercio per la tenuta economica e sociale dei territori. Le imprese hanno risposto con entusiasmo e competenza, mostrando anche attenzione alla crescita occupazionale. Vogliamo rafforzare gli strumenti che premiano chi investe in lavoro e radicamento locale. Il commercio è una componente vitale del nostro tessuto economico, e continueremo a sostenerlo con strumenti mirati, rapidi e condivisi”.

Su 100 pratiche lavorate, oltre cinquanta stanno entrando nella fase di liquidazione del contributo. Un risultato importante, che testimonia non solo l’efficacia della misura, ma anche la rapidità e l’efficienza della collaborazione fra Regione e il sistema delle Camere di Commercio nella gestione delle procedure amministrative. L’istruttoria delle domande è curata dalla Camera di Commercio di Nuoro in collaborazione con TecnoServiceCamere e in raccordo con Unioncamere Sardegna e Regione Sardegna.

La misura – dotata complessivamente di 35,5 milioni di euro – ha raccolto 1.274 domande da tutta la Sardegna, per un ammontare complessivo di oltre 43,5 milioni di euro richiesti. Un risultato che conferma l’impatto concreto dell’iniziativa e la capacità del sistema camerale di raggiungere capillarmente il territorio, supportando le imprese nell’accesso agli strumenti messi a disposizione dalla Regione.

Cagliari è la provincia con il maggior numero di domande (449), seguita da Sassari (380), Nuoro (321) e Oristano (124). Le richieste sono ben distribuite anche in termini di importi: Cagliari e Sassari si attestano su circa 15,1 milioni di euro ciascuna, seguite da Nuoro con 9,8 milioni e Oristano con 3,4 milioni. Sono 90 le domande che includono la richiesta di premialità per incremento delle Unità Lavorative per Anno (Ula), per un importo complessivo superiore a 835 mila euro, a conferma dell’interesse delle imprese verso l’occupazione.