Ciclone Harry, in arrivo 130 milioni per i danni alle imprese

Fino a cinque milioni a società per immobili, attrezzature, impianti o scorte danneggiati da piogge e vento. Domande dal 31 marzo sulla piattaforma Simest

Le imprese colpite dal ciclone Harry che ha devastato Sardegna, Calabria e Sicilia lo scorso gennaio potranno beneficiare di contributi a fondo perduto: dal 31 marzo sarà disponibile la nuova “Misura ristori” da 130 milioni di euro destinata ai territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza. Lo comunica Simest, la società per l’internazionalizzazione delle imprese del gruppo Cassa depositi e prestiti.

La misura, prevista nell’ambito del Fondo per la Promozione integrata istituito presso il ministero degli Affari esteri, è finalizzata a sostenere la ripartenza del tessuto imprenditoriale nelle aree colpite, attraverso contributi a fondo perduto destinati a coprire i danni materiali subiti e accertati (ad esempio su immobili, macchinari, attrezzature, impianti o scorte) e potranno arrivare fino a 5 milioni di euro per impresa.



L’intervento, spiega Simest, si rivolge non solo alle imprese esportatrici, ma anche a quelle che, pur non operando direttamente sui mercati esteri, fanno parte di filiere produttive a vocazione internazionale, oppure hanno realizzato transazioni dirette con clienti esteri.

In particolare, possono accedere agli interventi le imprese che dimostrino di avere nel 2025 attività di export diretto, con un rapporto tra fatturato estero e fatturato totale pari ad almeno il 3% o attività di export indiretto, nei casi in cui l’impresa non esporti direttamente ma realizzi una quota significativa del proprio fatturato all’interno della filiera – attraverso uno o più clienti (anche non esportatori) facenti capo a un’impresa esportatrice – o attraverso comprovate transazioni dirette con clienti esteri.

Accanto ai ristori, la misura prevede anche strumenti per sostenere la stabilità finanziaria e la capacità di investimento delle imprese colpite.

Le domande potranno essere presentate a Simest direttamente sul sito della società simest.it a partire dal 31 marzo, fino a esaurimento delle risorse disponibili.