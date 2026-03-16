Chimica verde, Lai (Pd): “Gli accordi di Eni con il territorio ormai carta straccia”

Interrogazione parlamentare sugli appalti nel sito Novamont di Porto Torres. “La riconversione industriale doveva sostenere il tessuto locale”, dice il segretario regionale dei Dem.

Il progetto della chimica verde di Porto Torres, nato nel 2011 con un accordo istituzionale tra Governo, Regione Sardegna, enti locali, sindacati ed Eni, era stato presentato come un vero e proprio patto con il territorio. “Era un accordo per la riconversione industriale, la tutela dell’occupazione e lo sviluppo della filiera locale”, ricorda il deputato del Partito Democratico Silvio Lai, che ha presentato un’interrogazione parlamentare sulla gestione degli appalti nel sito industriale oggi gestito da Novamont, l’ex Matrìca.

Secondo il segretario regionale del Pd, la situazione attuale si starebbe muovendo nella direzione opposta rispetto agli impegni presi allora. “Nel sito Novamont oggi sta accadendo l’esatto contrario”, afferma Lai. “Le gare d’appalto per manutenzioni e servizi industriali vengono svolte su base nazionale coinvolgendo oltre venti imprese provenienti da diversi poli petrolchimici italiani. In alcuni casi le gare sono state aggiudicate a imprese fuori dalla Sardegna”.

Il deputato cita in particolare alcune procedure recenti. La gara per la manutenzione metalmeccanica, spiega, ha coinvolto più di venti imprese nazionali ed è stata aggiudicata a una società con sede in Sicilia. Anche la gara per i lavaggi industriali è stata assegnata a un’impresa siciliana dopo una procedura aperta a operatori di tutta Italia. Nel frattempo sono in corso ulteriori gare nazionali per la manutenzione elettro-strumentale e per quella antincendio, entrambe con la partecipazione di numerose aziende provenienti da diversi poli industriali del Paese.

Per Lai si tratta di un cambiamento netto rispetto alla fase precedente del progetto. “Durante il periodo di Matrìca le gare erano gestite con procedure territoriali e con un elenco di imprese specializzate del territorio che garantivano da anni la manutenzione degli impianti e lo sviluppo delle attività industriali nel sito”, osserva. “Oggi questo modello è stato completamente cancellato”.

Il parlamentare segnala inoltre un altro elemento critico. “In alcuni casi non sono state rispettate neppure le clausole contrattuali che prevedevano la proroga biennale dei contratti esistenti”, afferma. Una situazione che, secondo Lai, avrebbe portato all’esclusione di imprese locali che operavano stabilmente nel polo industriale. “È un cambio di rotta grave”, sostiene il deputato dem. “La chimica verde doveva essere un progetto di riconversione industriale radicato nel territorio del nord Sardegna. Se si escludono le imprese locali, quel progetto perde la sua legittimazione sociale ed economica”.

Nella sua interrogazione Lai chiama direttamente in causa Eni, accusando il gruppo energetico di aver progressivamente svuotato gli accordi territoriali sottoscritti negli anni della riconversione industriale. “Eni sta progressivamente trasformando gli accordi territoriali in carta straccia, come già avvenuto in altri poli industriali del Sud, dalla Sicilia alla Puglia”, afferma. Il parlamentare ricorda inoltre che il progetto di chimica verde di Porto Torres è stato accompagnato da interventi pubblici, dalle procedure di bonifica del sito industriale e da un protocollo istituzionale sottoscritto con il Governo. Proprio per questo Lai ha chiesto all’esecutivo di verificare il rispetto degli impegni presi con il territorio. “Prima si chiede al territorio di fidarsi per chiudere gli impianti”, conclude il deputato. “Poi, quando la riconversione parte, il territorio viene escluso. Questo non è accettabile”.