Centri commerciali naturali, dalla Regione contributi fino a 50mila euro: pubblicato il bando

La Regione Sardegna stanzia 2,5 milioni di euro a sostegno dei Centri commerciali naturali (Ccn). È stato infatti pubblicato l’avviso per il contributo annuo destinato ai programmi di promozione previsti per il 2026, finanziato nell’ambito della legge regionale 5/2006 e delle direttive approvate con deliberazione della Giunta regionale del 29 ottobre 2025. Il bando, promosso dall’assessorato regionale del Turismo, artigianato e commercio, è rivolto ai Ccn iscritti all’elenco regionale e finanzia le attività previste nei programmi annuali che si svolgeranno dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.

“Con questo intervento mettiamo a disposizione dei Centri commerciali naturali risorse più ingenti e con una tempistica più adatta a un corretto processo di pianificazione, per rafforzare il commercio di prossimità e sostenere le iniziative di promozione dei nostri centri urbani”, spiega l’assessore regionale Franco Cuccureddu. “L’obiettivo è favorire iniziative capaci di rendere le nostre città e i nostri centri urbani sempre più attrattivi e accoglienti, sia per i cittadini sia per i visitatori”.

Le risorse sono destinate a sostenere progetti di riqualificazione del commercio, promozione dei centri urbani, valorizzazione integrata di prodotti e servizi, oltre a iniziative finalizzate a migliorare la competitività delle imprese aderenti e l’accoglienza dei cittadini e dei visitatori. “Intendiamo sostenere il lavoro delle reti di imprese che operano nei Ccn, promuovendo progettualità e azioni di animazione territoriale che rafforzino l’identità commerciale e turistica dei nostri centri urbani”, conclude Cuccureddu.

Il contributo massimo concedibile è di 50mila euro, fino a copertura del 90% delle spese ammissibili. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 31 marzo, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzionale dell’assessorato e inviando la richiesta esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo indicato nel bando.