Caro pellet in Sardegna, interviene ‘Mister prezzi’: verifiche dopo esposto Adiconsum

Il Garante nazionale per la sorveglianza dei prezzi attiva il monitoraggio sui rincari registrati negli ultimi mesi. L’associazione dei consumatori denuncia aumenti “sproporzionati e ingiustificati”.

Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, noto come Mister Prezzi, ha avviato verifiche sul caro pellet in Sardegna dopo l’esposto presentato da Adiconsum Sardegna, che nelle scorse settimane aveva segnalato forti rincari del combustibile utilizzato per il riscaldamento domestico.

La risposta è arrivata con una nota ufficiale dell’ufficio del Garante, che ha confermato l’attenzione sul tema e l’attivazione degli strumenti di monitoraggio previsti. “Nell’ambito delle funzioni attribuite al Garante – si legge – rientra la verifica delle segnalazioni delle associazioni dei consumatori, l’analisi di ulteriori segnalazioni e l’avvio, ove necessario, di indagini conoscitive finalizzate a verificare l’andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi”.

Le segnalazioni ricevute, prosegue la nota, vengono esaminate per orientare le attività di analisi e coordinare eventuali controlli. Il settore del pellet, viene precisato, è già oggetto di monitoraggio periodico da parte degli uffici del Garante. Allo stesso tempo, è stata avviata una ulteriore interlocuzione con altri organismi competenti per valutare possibili approfondimenti sull’andamento dei prezzi.

L’esposto presentato da Adiconsum Sardegna riguarda gli aumenti registrati tra dicembre 2025 e febbraio 2026, periodo in cui – secondo l’associazione – il prezzo del pellet avrebbe subito un incremento sensibile e repentino in diverse aree dell’isola.

Nel documento inviato al Garante, l’associazione sottolinea che il pellet rappresenta un bene di largo consumo e spesso essenziale per il riscaldamento domestico, soprattutto in territori dove le alternative energetiche sono limitate. Gli aumenti, sostiene Adiconsum, apparirebbero “sproporzionati e generalizzati” e non giustificabili sulla base dei normali meccanismi di mercato o di eventuali variazioni nei costi di produzione, approvvigionamento o trasporto.

Per questo motivo l’associazione ha chiesto di rafforzare il monitoraggio dei prezzi in Sardegna, valutare eventuali anomalie e, se necessario, segnalare la situazione agli organi competenti come Autorità garante della concorrenza e del mercato, Guardia di Finanza o autorità giudiziaria.