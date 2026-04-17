Caro carburanti, vertice Regione-Saras: “Pronti a garantire un aumento dei volumi”

Collegamenti, continuità territoriale e impatto sui costi per imprese e cittadini al centro dell’incontro tra i vertici del gruppo e gli assessori Emanuele Cani e Barbara Manca.

Il nodo carburanti resta sotto osservazione, con la Sardegna che prova a muoversi tra tensioni internazionali e possibili ricadute sui trasporti. Il blocco dello stretto di Hormuz e l’instabilità dei mercati energetici continuano a incidere sul quadro generale, spingendo la Regione a intensificare il confronto con i principali attori del settore. Nel vertice che si è svolto il 16 aprile negli uffici regionali, gli assessori Barbara Manca e Emanuele Cani hanno incontrato i vertici del gruppo Saras, che gestisce la raffineria di Sarroch, snodo strategico per l’approvvigionamento di carburanti destinati a trasporto aereo, marittimo e filiere produttive.

Nel corso dell’incontro, i rappresentanti della società hanno garantito attenzione al territorio, senza segnalare criticità sui volumi destinati al mercato aeronautico sardo rispetto allo scorso anno. È stata inoltre manifestata disponibilità ad affrontare eventuali incrementi della domanda di jet fuel legati alla crisi su altri scali.

Il confronto si inserisce in un percorso già avviato dalla Regione e segue il tavolo tecnico tenutosi il giorno precedente al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’ambito di una strategia che punta a monitorare costantemente gli effetti della crisi energetica. “Stiamo affrontando una situazione complessa che richiede serietà, metodo e una forte collaborazione istituzionale – dichiarano l’assessora Barbara Manca e l’assessore Emanuele Cani –. Non si tratta di criticità che possono essere risolte con interventi estemporanei, ma di dinamiche globali che impongono un lavoro approfondito e condiviso per individuare soluzioni efficaci”.

“La priorità della Regione Sardegna – proseguono – è tutelare i cittadini e il sistema economico dell’Isola, a partire dalla salvaguardia dei collegamenti aerei e marittimi e dalla continuità territoriale, ma anche attraverso il sostegno alle imprese maggiormente esposte all’aumento dei costi energetici. In questo percorso è fondamentale il contributo di tutti i soggetti coinvolti, istituzionali e privati, che stanno dimostrando piena disponibilità al confronto”.