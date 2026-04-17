Caro carburante, l’ad di Aeroitalia: “Sulla Sardegna voli regolari fino a maggio”

Caro-carburante, l’amministratore della società che gestisce la continuità aerea da e per l’Isola interviene sul tema dei possibili rischi legati all’aumento dei costi.

“A oggi non disponiamo di un quadro preciso sulle scorte di carburante effettivamente disponibili presso i fornitori e, in presenza di un evento esogeno come l’attuale conflitto in Iran, è inevitabile che il settore venga messo sotto pressione – Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia, è intervenuto sul tema del caro- carburante e del rischio per il traffico aereo giovedì a 10 minuti, in onda su Rete 4, condotto da Nicola Porro.

L’ad della società, che attualmente gestisce il bando per la continuità aerea da Cagliari, Olbia e Alghero verso Roma e Milano, ricorda le difficoltà per tutte le compagnie aeree che lavorano sul territorio nazionale. “Il costo del carburante e del jet fuel è oggi più che raddoppiato, con ricadute evidenti su tutto il comparto: gli aeroporti stanno soffrendo e riteniamo che quelli del Nord possano risultare i più penalizzati. Nonostante ciò, al momento il mercato nazionale non sembra aver subito ripercussioni significative e prevediamo che l’operatività possa proseguire regolarmente almeno fino a maggio.

Sul tema dei collegamenti con la Sardegna, sottolinea ancora Intrieri, non si prevedono criticità: “La continuità territoriale sarà garantita senza interruzioni. In questo contesto, la Regione Sardegna e il Ministero dei Trasporti si stanno attivando per assicurare il servizio pubblico e favorire i collegamenti. Riteniamo necessario un confronto immediato: serve una cabina di regia che consenta di valutare con chiarezza l’effettiva entità del problema e individuare le misure più adeguate. Solo attraverso un dialogo concreto e trasparente sarà possibile trovare soluzioni condivise e tempestive per affrontare un’emergenza che riguarda la coesione territoriale, la mobilità dei cittadini e la competitività del nostro Paese. Aeroitalia è pronta a fare la propria parte, in uno spirito di piena collaborazione, nell’interesse degli utenti e dell’intero sistema del trasporto aereo italiano”.