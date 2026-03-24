Carburanti, prezzi in aumento in Sardegna nonostante il taglio delle accise: diesel oltre i 2 euro

La denuncia di Adiconsum Sardegna: “A fronte di un taglio delle accise da 24,4 centesimi, il prezzo medio del gasolio si riduce in modo effettivo di appena 9,7 centesimi rispetto ai listini precedenti”.

In Sardegna i prezzi dei carburanti tornano a salire e superano soglie simboliche. Secondo i dati regionali del ministero delle Imprese e del Made in Italy, il gasolio ha raggiunto una media di 2,020 euro al litro, mentre la benzina si attesta a 1,731 euro in modalità self.

Un andamento che, secondo Adiconsum Sardegna, sta di fatto annullando gli effetti del taglio delle accise introdotto dal Governo. “Siamo stati facili profeti – afferma il presidente Giorgio Vargiu –. A fronte di un taglio delle accise da 24,4 centesimi, il prezzo medio del gasolio si riduce in modo effettivo di appena 9,7 centesimi rispetto ai listini precedenti”.

Alla base del fenomeno, secondo l’associazione, ci sarebbe una dinamica di mercato che ha anticipato e poi assorbito lo sconto fiscale. “Le compagnie petrolifere hanno aumentato i prezzi prima dell’applicazione del taglio della tassazione e hanno continuato ad aggiornarli al rialzo giorno dopo giorno”, spiega Vargiu.

Le conseguenze si riflettono direttamente sui consumatori. Per un pieno di diesel, il mancato risparmio stimato è di circa 7,3 euro, mentre per la benzina – che registra una riduzione reale di circa 15 centesimi rispetto ai prezzi precedenti – il beneficio risulta comunque inferiore alle attese, con un gap di quasi 5 euro a rifornimento.

Adiconsum punta il dito anche sull’efficacia degli strumenti di controllo. “Contro i rincari dei carburanti e le speculazioni il Governo dispone di armi spuntate”, sostiene Vargiu, secondo cui gli strumenti attualmente in campo non sarebbero sufficienti a frenare l’aumento dei listini. “Ci avevano raccontato che erano state inasprite le sanzioni contro gli speculatori – aggiunge – invece non solo non sono state rafforzate, ma di fatto non esistono strumenti adeguati per intervenire”. Un quadro che, secondo l’associazione, lascia margini limitati all’azione di organismi come Guardia di finanza e Antitrust.