Carburante sopra i 2 euro, allarme trasporto merci nell’Isola: “Così rischiamo di dover spegnere i motori”

Diventa anche tu sostenitore di SardiniaPost.it

Care lettrici e cari lettori, Sardinia Post è sempre stato un giornale gratuito. E lo sarà anche in futuro. Non smetteremo di raccontare quello che gli altri non dicono e non scrivono. E lo faremo sempre sette giorni su sette, nella maniera più accurata possibile. Oggi più che mai il vostro supporto è prezioso per garantire un giornalismo di qualità, di inchiesta e di denuncia. Un giornalismo libero da censure.

SOSTIENICI