Carburante sopra i 2 euro, allarme trasporto merci nell’Isola: “Così rischiamo di dover spegnere i motori”

Confartigianato Sardegna denuncia l’aumento dei costi dopo il conflitto in Iran: “Superano di gran lunga i ricavi”.
Il prezzo del gasolio oltre la soglia dei 2 euro al litro mette in seria difficoltà le imprese dell’autotrasporto. A lanciare l’allarme sono le aziende del trasporto merci aderenti a Confartigianato Sardegna, che segnalano come i rincari registrati dall’inizio del conflitto in Iran stiano incidendo sempre di più sulla sostenibilità economica del settore. “Con il costo del carburante oltre i 2 euro, i costi di esercizio di un automezzo superano di gran lunga i ricavi con la conseguenza che gli autisti saranno, purtroppo, costretti a spegnere i motori per non andare in perdita”.
Secondo Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, il carburante rappresenta una delle principali voci di spesa per le imprese dell’autotrasporto. “Il carburante rappresenta una delle principali voci di costo per le imprese dell’autotrasporto che, mediamente e in condizioni normali, incidono tra il 25% e il 35% dei costi operativi di una flotta. Basta un aumento di pochi centesimi al litro per generare migliaia di euro di spesa in più all’anno per ogni mezzo pesante”.
L’associazione sottolinea come il continuo aumento dei costi rischi di avere ripercussioni sull’intera filiera della logistica. “L’aumento esponenziale dei costi di esercizio dei mezzi rischia di innescare una pericolosa reazione a catena sull’intera filiera logistica, con inevitabili ripercussioni sull’approvvigionamento delle merci e sui prezzi dei beni al consumo. Consigliamo quindi alle imprese di fare valere i propri diritti attivando immediatamente la clausola di adeguamento al costo del carburante (fuel surcharge) nei contratti di trasporto”.
Secondo l’Ufficio studi di Confartigianato, un mezzo pesante percorre mediamente circa 100mila chilometri all’anno, con consumi di circa un litro ogni tre chilometri. Anche un aumento limitato del prezzo del gasolio può quindi tradursi rapidamente in diverse migliaia di euro di costi aggiuntivi per veicolo.
I dati mostrano come negli ultimi anni il prezzo del diesel sia cresciuto in modo significativo: nel 2021 alla pompa costava in media 1,35 euro al litro, nel 2022, con la crisi legata alla guerra in Ucraina, era salito a 1,65 euro (+22,3%). Oggi il prezzo ha superato i 2 euro al litro. Con il gasolio a 1,65 euro i costi operativi incidevano per circa il 50%, mentre ora, con il carburante sopra i 2 euro, l’incidenza supera l’85%. In Sardegna operano oltre 1.500 imprese artigiane di autotrasporto, con più di 4mila addetti, che movimentano circa l’80% delle merci all’interno dell’isola. Inoltre oltre il 90% dei prodotti destinati alla Sardegna arriva via nave, rendendo il settore del trasporto fondamentale per l’economia regionale.