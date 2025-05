Cantieri Lavoras 2024, il Comune di Cagliari assume: ecco le figure richieste

Il Comune di Cagliari si prepara ad attivare nuovi cantieri di lavoro nell’ambito del programma LavoRas 2024, con un’opportunità significativa di assunzioni a tempo determinato. Lo schema dell’avviso pubblico per la selezione del personale è stato pubblicato oggi, martedì 13 maggio 2025, sul sito dell’Aspal – l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.

Il documento, disponibile online, preannuncia la selezione per diverse figure professionali, sia operative che tecniche e amministrative. Si va dai manovali e addetti alla raccolta dei rifiuti agli ingegneri civili, passando per programmatori informatici, geometri, funzionari amministrativi e custodi di ville e giardini pubblici. Si tratta di un pacchetto di impieghi che tocca settori chiave dell’amministrazione e dei servizi cittadini, offrendo una concreta occasione lavorativa in diversi ambiti professionali.

Al momento non sono ancora note le date ufficiali per la presentazione delle candidature. I termini di apertura e chiusura per partecipare alle selezioni saranno infatti comunicati con un successivo avviso, che sarà pubblicato sui portali istituzionali coinvolti: il sito dell’Aspal, la piattaforma Sardegna Lavoro – Cpi Cagliari e il sito del Comune di Cagliari. Per consultare lo schema dell’avviso, è possibile accedere al link diretto pubblicato sul sito Aspal:

Avviso pubblico Cantieri LavoRAS 2024 – Comune di Cagliari