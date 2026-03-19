Bollette dell’acqua in Sardegna più alte della media nazionale: pesa anche la dispersione idrica

Spesa media di 539 euro a famiglia con una situazione omogenea tra tutti i centri più grandi. Il nodo resta la dispersione idrica tra le più alte del Paese.
Le famiglie sarde continuano a pagare l’acqua più della media nazionale. Nel 2025 la spesa media per la bolletta idrica si attesta a 539 euro l’anno, con un aumento dell’1,5% rispetto al 2024. A livello nazionale la media è più bassa, pari a 528 euro, ma con rincari più marcati (+5,4%). Il dato emerge dal XXI Rapporto sul servizio idrico integrato dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, che prende in esame una famiglia tipo di tre persone con un consumo annuo di 182 metri cubi.
In Sardegna la situazione è omogenea tra i capoluoghi: Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano si attestano tutti sugli stessi livelli di spesa, 539 euro annui. Riducendo i consumi a 150 metri cubi, la bolletta scenderebbe a circa 414 euro, con un risparmio medio di 125 euro, pari a oltre il 23%.
Il confronto con il resto d’Italia evidenzia forti differenze territoriali. Il Molise è la regione più economica, con una spesa media di 274 euro, ma anche quella che registra l’aumento più consistente (+17,5%). All’opposto, la Toscana resta la più cara con 770 euro annui. Tra i capoluoghi, Frosinone guida la classifica delle città più costose (973 euro), mentre Milano si conferma la più economica con 203 euro. Gli aumenti più rilevanti si registrano nel Sud, in particolare a Reggio Calabria e Crotone.
A pesare sulla situazione sarda è soprattutto il livello di dispersione idrica. Secondo i dati Istat, nell’isola si perde in media il 56,7% dell’acqua immessa nella rete, ben oltre la già elevata media nazionale del 42,4%. Le percentuali più alte si registrano a Sassari (63,4%) e Oristano (60,4%), seguite da Nuoro (55,4%) e Cagliari (53,5%).