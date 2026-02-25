Blue economy, al porto di Cagliari nasce un nuovo polo per la formazione: focus su cantieri e nautica

Its Academy e Autorità portuale uniscono competenze e imprese per creare un polo d’eccellenza regionale.

Un polo d’eccellenza regionale per la formazione post diploma nei settori strategici della Blue Economy e della mobilità sostenibile. È l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato a Cagliari tra la Fondazione Its Academy Mo.So.S. e l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, firmato dai presidenti Roberto Neroni e Domenico Bagalà.

L’accordo, della durata di tre anni e rinnovabile, punta a mettere in connessione formazione specialistica e domanda di lavoro nei comparti chiave dell’economia del mare, a partire dallo scalo di Cagliari e con un’estensione agli altri porti dell’Isola: Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres, Portovesme, Sarroch, Arbatax e Santa Teresa Gallura.

Il progetto prevede percorsi formativi avanzati calibrati sulle vocazioni produttive dei diversi territori, con un focus su cantieristica nautica, nautica da diporto e logistica marittimo-portuale. Un’attenzione particolare sarà dedicata anche alla formazione degli iscritti agli elenchi della Karalis Agenzia per il Lavoro portuale del Transhipment.

Le attività saranno coordinate attraverso un tavolo tecnico congiunto che si occuperà della co-progettazione, programmazione e valutazione dei percorsi. Due le direttrici principali. La prima riguarda la logistica e la gestione della supply chain, le operazioni portuali e multimodali, la digitalizzazione dei servizi – dai Port community system agli Smart port – e la sostenibilità ambientale nella mobilità. La seconda è dedicata alla cantieristica nautica, con moduli su progettazione e disegno di imbarcazioni, costruzione e allestimento, manutenzione e refitting, sicurezza, qualità e certificazione dei processi.

L’Autorità portuale avrà un ruolo attivo sia nella promozione dell’iniziativa sia nel raccordo tra formazione e imprese, sostenendo l’inserimento degli studenti in tirocinio o apprendistato di terzo livello. Gli allievi potranno inoltre accedere alle competenze tecniche maturate dall’ente e svolgere project work direttamente nelle infrastrutture portuali. “Diamo avvio a un progetto di dimensione regionale che coinvolgerà realtà produttive esistenti e nuove imprese in fase di insediamento – ha dichiarato Domenico Bagalà –. L’obiettivo è creare figure professionali coerenti con le esigenze delle aziende, facendo coincidere la fine del percorso formativo con l’inizio dell’attività lavorativa”.n“Questo accordo rafforza il legame tra alta formazione tecnologica e sistema produttivo della portualità e della nautica in Sardegna – ha aggiunto Roberto Neroni –. Mettiamo a sistema competenze, infrastrutture e fabbisogni reali delle imprese per offrire ai giovani percorsi immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. La Blue Economy è una grande opportunità di crescita e vogliamo formarne i protagonisti”.