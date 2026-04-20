Biglietti aerei, possibili aumenti anche per chi li ha già acquistati: l’allarme dell’Unione nazionale dei consumatori

Il presidente dell’associazione: “Pratica scorretta, denunciate”.

Per ora i casi sono pochi e limitati . Ma l’aumento del prezzo di biglietti aerei già pagati comunicati ai viaggiatori da alcune compagnie low cost in conseguenza del rincaro del jet fuel potrebbe essere l’inizio di una pratica piuttosto fastidiosa. A denunciare il caso è stato, questa mattina, l’avvocato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale dei consumatori, intervenendo a The Breakfast club, il programma mattutino di informazione di Radio Capital.

Il leader dell’Unc ha chiarito che si tratta di una pratica scorretta – “se fosse legale varrebbe anche il contrario, e cioè che se i costo del carburante calano dovrebbero ridurre il costo del biglietto”, ha detto – ed ha invitato i consumatori che dovessero essere vittime di questo tipo di pratica a denunciarlo.

E’, del resto, una delle preoccupazioni di chi viaggia dalla Sardegna che già potrebbe essere penalizzato dal taglio dei voli – Ryanair ha annunciato che ci sono scorte di carburante sino a maggio – e dall’aumento, ormai certo per chi non ha ancora acquistato il biglietto.

E se l’alternativa è il viaggio in nave che quest’estate, per chi viene o parte dallaSardegna,può raggiungere anche i 1.700 euro c’è da preoccuparsi.