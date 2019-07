Il peso degli adempienti fiscali scaricati dalla filiera sui gestori dei distributori di carburante è la motivazione dello sciopero a cui hanno aderito anche i benzinai sardi Fiab Confesercenti indetto dalla categoria nazionale per il 17 luglio.

“L’introduzione della fattura elettronica creerà non pochi problemi per il comparto – afferma Gian battista Piana, direttore Confesercenti Sardegna – tutte le incertezze e le difficoltà che tale strumento ha finora dato nella sua applicazione, creerà ancora maggiori problemi ai benzinai con il rischio elevato di sanzioni pesanti per gli errori formali che si verranno a creare indubbiamente e non di certo per volontà degli operatori”.