Bellezza e benessere, Pinalli apre due store a Cagliari e Olbia

Pinalli, l’azienda di prodotti per la bellezza e il benessere della persona, approda per la prima volta in Sardegna con l’apertura di due nuovi punti vendita nelle città di Cagliari e Olbia.

Si tratta di un momento importante nel percorso di crescita dell’azienda, che raggiunge così quota 87 store, distribuiti in undici regioni italiane, confermando la traiettoria di sviluppo verso una rete sempre più capillare e di respiro nazionale.

“L’ingresso in Sardegna rappresenta un ulteriore passo dell’espansione che abbiamo avviato negli ultimi anni – commenta Raffaele Rossetti, Presidente e AD di Pinalli – in un’area geografica per noi nuova, che riteniamo strategica per il nostro sviluppo futuro. L’obiettivo è continuare a crescere presidiando territori ad alto potenziale, rafforzando la prossimità con i clienti e offrendo loro la possibilità di vivere l’esperienza Pinalli anche nei luoghi in cui finora eravamo presenti solo attraverso il canale digitale. Vogliamo consolidare il nostro ruolo come brand nazionale, mantenendo sempre forte il legame con i valori che ci contraddistinguono”.

Nel dettaglio, il primo store sardo ha aperto a Cagliari, in Piazza Martiri d’Italia, in pieno centro città, con una superficie di vendita di 225 mq e un team di quattro persone. A seguire, sabato 31 maggio, sarà la volta di Olbia, con il nuovo punto vendita situato in Viale Aldo Moro 241, anch’esso in centro città, che si estenderà su 162 mq e sarà gestito da un team di quattro addetti. Entrambi i negozi, precedentemente attivi sotto l’insegna Je Suis, entrano dunque ora a far parte del brand Pinalli e in futuro saranno oggetto di un intervento di restyling per allineare il layout e l’identity con il resto della catena.