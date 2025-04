Bando riproduttori per l’allevamento bovini, l’appello di Coldiretti: “Basta ritardi, deve essere pubblicato”

“Ribadiamo l’importanza del bando riproduttori come strumento finalizzato al miglioramento genetico e alla tutela e conservazione delle razze. Quello sui bovini da carne è un bando importante per il settore e che, negli anni, ha contribuito al miglioramento degli allevamenti sia in termini di produzioni quantitative che qualitative”. Lo sottolinea Coldiretti Nuoro Ogliastra rilanciando la richiesta alla regione di velocizzare la pubblicazione del bando.

“Gran parte degli allevamenti e dei relativi capi di bovino da carne si trovano nel Centro e nel Nord Sardegna ed è necessario pubblicare con sollecitudine il bando per la concessione di aiuti per l’acquisto dei riproduttori maschi e femmine di qualità pregiata, iscritte nei libri genealogici o nei registri di razza”, dice Leonardo Salis, presidente Coldiretti Nuoro-Ogliastra.

A tal fine, precisa Coldiretti, è determinante supportare con maggiori risorse la razza autoctona sarda per eccellenza, la Sardo Bruna. “Rimarchiamo che il recente e importante accordo di filiera è stato sottoscritto tra la Coldiretti, l’Azienda ‘Forma’ e l’Associazione regionale allevatori, per riconoscere un plusvalore alla regina delle razze bovine sarde – ricorda Salis – passando per la tutela e salvaguardia della purezza di questa importantissima biodiversità e contribuendo alla giusta remunerazione del prodotto”.

Per il direttore Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Alessandro Serra, inoltre “si tratta di un comparto in crescita che necessita di nuovi impulsi quali il nuovo bando riproduttori. Reputiamo necessario rimodulare i parametri considerati nel vecchio bando che attribuivano valori unitari euro/capo, intesi come spesa massima ammissibile assolutamente insoddisfacenti e disincentivanti per tutte le categorie previste e non in linea con gli effettivi valori di mercato – conclude il direttore – auspichiamo pertanto che i nuovi parametri unitari non tengano più conto dei valori dei precedenti bandi ma si riferiscano ai reali e attuali valori di mercato”.