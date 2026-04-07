Bando per le imprese, Confindustria e Inail organizzano un corso su salute e sicurezza

Confindustria Sardegna e la direzione regionale Inail Sardegna organizzano il seminario informativo “Il nuovo bando ISI. Contributi per investire in sicurezza”, in programma per lunedì 13 aprile alle ore 15:30 in videoconferenza. L’iniziativa si riconferma come momento dedicato all’approfondimento delle novità del Bando Isi dell’Inail che rilancia il sostegno alle Pmi che scelgono di investire in prevenzione per migliorare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Durante il webinar, gli esperti dell’Inail Sardegna illustreranno alle imprese le principali opportunità offerte dall’avviso pubblico Isi 2025, fornendo informazioni utili sulle modalità di presentazione delle domande e le nuove tipologie di progetto finanziabili.
A supporto delle imprese interessate è attivo lo sportello informativo Bando Isi Inail 2025, messo a disposizione da Confindustria Sardegna con referenti presenti su tutto il territorio.
Apriranno i lavori Gian Franco M. Spanu, direttore regionale vicario Inail Sardegna, e Andrea Porcu, direttore generale Confindustria Sardegna. Seguiranno gli interventi di Sabrina Mereu, responsabile sub processo orevenzione DT Inail Cagliari, Francesco di Gangi e Vito
Presicci, entrambi esperti di consulenza tecnica Salute e Sicurezza di Inail Sardegna. Al termine delle relazioni, sarà dedicato uno spazio alle domande e risposte prima della chiusura dell’evento.
La partecipazione è libera e gratuita, previa iscrizione sul sito www.confindustriasardegna.it. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli uffici di Confindustria Sardegna o visitare il
sito ufficiale.