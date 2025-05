Bando per incentivi alle imprese, Confcommercio attacca la Regione: “Sistema informatico in tilt”

“Oggi il sistema informatico della Regione Sardegna ha offerto la più limpida prova di come le cose non debbono funzionare. E lo ha fatto in occasione della scadenza dei termini per la presentazione delle domande per gli incentivi alle imprese”. Così Alberto Bertolotti, presidente di Confcommercio Sud Sardegna. La piattaforma Sipes “che avrebbe dovuto garantire la presentazione delle domande on-line, è andata in tilt – racconta Bertolotti -. Gli utenti venivano sbattuti fuori, il sistema informatico andava in crash continuamente ed era impossibile caricare le domande degli aventi diritto”.

Non solo. “L’ingiustificabile meccanismo del ‘chi prima arriva meglio alloggia’ non ha consentito una valutazione delle domande e della loro meritevolezza- prosegue- né, tantomeno, ha creato condizioni di parità tra gli imprenditori. Se un diritto esiste, esiste per tutti. Non per i fortunati che sono riusciti a interporsi negli intervalli del malfunzionamento di un’organizzazione che ha fatto acqua da tutte le parti”. Durante l’intera mattinata di oggi, fa sapere Bertolotti, “Confcommercio Sud Sardegna è riuscita a caricare appena due domande. Per fortuna, il sistema ha riacquistato efficienza nel pomeriggio. L’amministrazione regionale intervenga immediatamente per sanare questo pasticcio e per evitare che possa succedere altre volte”.