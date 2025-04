Bando da 35 milioni per le micro, piccole e medie imprese: a Nuoro incontro con l’assessore Cuccureddu

Si è tenuto questa mattina presso la sede della Camera di Commercio il primo dei quattro incontri territoriali organizzati per presentare l’Avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle micro, piccole e medie imprese del comparto commerciale. L’iniziativa, promossa dalla Regione in collaborazione con Unioncamere Sardegna e le Camere di Commercio dell’Isola, ha visto la partecipazione dell’assessore regionale al Turismo, Artigianato e Commercio, Franco Cuccureddu, insieme a numerosi rappresentanti di categoria, professionisti e operatori economici locali.

Al centro dell’incontro, la presentazione di un bando particolarmente atteso e articolato, che mette a disposizione un budget di 35,5 milioni di euro destinato a sostenere il commercio isolano attraverso investimenti strutturali, processi di innovazione e strategie di ammodernamento. Una misura che ha attirato grande interesse, testimoniato dalla folta partecipazione e dal vivace confronto con il pubblico.

“L’alta partecipazione conferma l’utilità di questi momenti di confronto diretto con il territorio”, ha affermato Agostino Cicalò, presidente della Camera di Commercio di Nuoro. “Le Camere di Commercio svolgono un ruolo strategico nel facilitare l’accesso alle misure regionali, rendendole più comprensibili ed efficaci. In un periodo complesso per il commercio, è fondamentale garantire vicinanza e supporto agli operatori”.

Anche l’Assessore Franco Cuccureddu ha sottolineato l’importanza dell’appuntamento nuorese: “È stato un passaggio cruciale per chiarire gli aspetti normativi e le novità del bando. I fondi stanziati rappresentano la più significativa dotazione economica mai destinata al comparto commerciale della Sardegna, e saranno una leva fondamentale in questa delicata fase di transizione. Il dialogo diretto con gli operatori è indispensabile per garantire una piena comprensione delle opportunità offerte”.

Cuccureddu ha inoltre anticipato che la Regione è al lavoro per l’approvazione di una nuova legge sul commercio, che sarà uno strumento chiave per la modernizzazione del settore.

La misura è rivolta alle micro, piccole e medie imprese del commercio regolarmente iscritte al Registro Imprese, con sede legale o operativa in Sardegna e in possesso dei requisiti e codici ATECO indicati. I contributi copriranno fino al 40% delle spese ammissibili, con premi aggiuntivi per le imprese che dimostreranno un incremento occupazionale.

Le domande potranno essere presentate dal 6 maggio al 5 giugno 2025, esclusivamente online sulla piattaforma Sipes (https://sipes.regione.sardegna.it/sipes). Il bando integrale è consultabile anche sul sito della Camera di Commercio di Nuoro, nella sezione “Bandi e Contributi”.