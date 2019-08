Il Consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna, presieduto da Antonello Arru, ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2019. L’utile netto consolidato si attesta a 20,2 milioni di euro, dopo avere spesato nel semestre rettifiche sui crediti per 31,6 milioni e la propria quota dell’intervento di sostegno effettuato dallo schema volontario del Fitd in Banca Carige. La raccolta diretta da clientela, al netto dei pronti contro termine, sale a 9,1 miliardi (+4,2% su dicembre 2018 e +3,4% anno su anno); la raccolta indiretta cresce a 4,9 miliardi (+3,9%) con il risparmio gestito, a 2,9 miliardi, che aumenta del 4,1 per cento sul fine esercizio 2018, l’amministrata sale dell’1,9 a 1,3 miliardi così come la componente assicurativa che supera i 750 milioni (+6,8% su dicembre 2018). I finanziamenti netti a clientela in bonis salgono a 6,7 miliardi, +1,3 per cento rispetto a fine dicembre 2018, trainati dai mutui a famiglie e imprese.

I crediti netti deteriorati si riducono da inizio anno del 5,4 (-31,4 milioni); tra questi, le sofferenze nette ulteriormente in calo, -7,8 per cento (-24,5 milioni), mentre le inadempienze probabili scendono del 4,4 (-11,1 milioni). Il rapporto delle sofferenze nette sul totale dei finanziamenti verso la clientela continua la discesa dal 4,4 di fine dicembre 2018 all’attuale 4 per cento, così come quello degli Utp che si riduce al 3,3 dal 3,5 per cento di fine 2018 L’indice di copertura dei crediti deteriorati sale dal 47,4 al 48,9, tra questi la copertura delle sole sofferenze cresce dal 54,4 al 58,2, mentre quella degli Utp si attesta al 32,5. Il margine d’interesse, al netto degli interessi da time value, sale a 97 milioni, con una variazione positiva a/a di circa 1,4 milioni (+1,5%). “Una semestrale 2019 che conferma la grande solidità patrimoniale, la buona tenuta dei ricavi, la riduzione dei costi – afferma il direttore generale del Banco di Sardegna, Giuseppe Cuccurese – l’aumento dei finanziamenti e della raccolta con la clientela, il miglioramento della qualità del credito e un più che positivo andamento commerciale”.