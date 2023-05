Aumentano le imprese in Gallura, crescita record: più 3% a Olbia rispetto al 2021

Sempre più imprese e lavoratori scelgono la città di Olbia e la Gallura. A dimostrarlo sono i numeri emersi dal Centro studi del Cipnes, sulla base del Rapporto sistema imprese 2023 diffuso dalla Camera di commercio di Sassari. Nell’anno appena trascorso le aziende galluresi hanno fatto registrare un tasso di crescita del 2,5 per cento, quelle presenti a Olbia del 3,1 per cento. Ritmi che arrivano a doppiare quelli riguardanti la città di Sassari, che invece registrava l’1,5 per cento di crescita e dell’intera Sardegna con l’1,3 per cento.

Nella sola ex provincia di Olbia-Tempio, al 1 gennaio 2023, le imprese attive registrate sono 19.830, il 42 per cento di tutte le imprese attive sarde, a fronte di una popolazione residente che ha il 10 per cento di abitanti di tutta l’Isola. La forte crescita del 2022 di Olbia non rappresenta un fatto isolato, ma questa importante tendenza è stata registrata nell’ultimo decennio in cui le imprese attive sono passate da 18.649 nel 2012, a 19.830 dieci anni dopo, con un incremento del 6,3 per cento.

Per contro, nello stesso periodo, sono diminuite le imprese attive sia di Sassari, meno 4,3 per cento, sia della Sardegna meno 1 per cento e sia dell’Italia, meno 2,1 per cento. Quello del 2022 è il secondo dato di crescita più alto della Gallura, preceduto da quello del 2021, con il 2,32 per cento in più di imprese. Un altro aspetto significativo arriva dall’analisi delle forme giuridiche di queste nuove imprese: 5.386 sono società di capitali, Spa e Srl. E un numero quasi identico, pari a 5.762 imprese sono invece presenti a Sassari.

Le società di persone attive della Gallura sono 2.640, mentre quelle individuali sono 11.427. Sono le imprese di servizi e hotel, in maniera prevedibile vista la forte vocazione turistica, al primo posto delle imprese, con 4.178 aziende, seguite da quelle del commercio, 3.964, delle costruzioni, 3.954, dell’agricoltura e della pesca, 3.119, e di alloggio e ristorazione, 2.452. Arzachena si trova al secondo posto per il numero di imprese dell’industria manifatturiera, con 2.011 aziende. Al primo posto troviamo Olbia con 7.670 imprese attive, poi al terzo posto Tempio Pausania con 1.313, La Maddalena 918, San Teodoro 879, Budoni 729, Santa Teresa Gallura 692 e Palau con 625. In totale gli addetti della Gallura sono 58.623, in crescita del 3,5 per cento sul 2021.