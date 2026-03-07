Attacco all’Iran, allarme per il caro-carburante: Sardegna regione più colpita, gasolio fino a 1,93 al litro

Continuano a salire i costi peri carburanti e l’energia: dati sempre più allarmanti arrivano dai report a pochi giorni dall’attacco americano e israeliano sull’Iran, con il conflitto (e le notizie che ne derivano) che ha destabilizzato le economie mondiali e fatto schizzare i costi delle materie prime.

Nell’isola i prezzi sono cresciuti rapidamente nel giro di pochi giorni. Il gasolio self service è arrivato intorno a 1,93 euro al litro, mentre la benzina self si colloca mediamente attorno a 1,78 euro al litro. Nelle stazioni con servizio assistito i prezzi risultano ancora più elevati: in diversi distributori il gasolio ha superato i 2 euro al litro, mentre la benzina si avvicina a 1,80 euro. In alcuni casi isolati si sono registrati picchi ancora più alti, con il diesel oltre 2,22 euro al litro e la benzina vicino a 1,96 euro.

L’aumento è stato particolarmente rapido. Secondo i dati diffusi nei giorni scorsi, il prezzo medio del gasolio è passato in circa ventiquattro ore da 1,76 a 1,83 euro al litro, con un incremento di circa 8 centesimi, mentre la benzina è salita da 1,70 a 1,74 euro, cioè 4 centesimi in un solo giorno. Complessivamente, in alcune zone della Sardegna i rincari hanno raggiunto circa il 5% nel giro di due giorni, tra i più alti registrati in Italia.

Il fenomeno si inserisce in una tendenza nazionale ma nell’isola assume un peso maggiore. La media italiana in questo periodo si aggira infatti attorno a 1,76 euro al litro per la benzina e 1,91 euro per il gasolio, valori leggermente inferiori rispetto a quelli rilevati in Sardegna, che già storicamente paga prezzi più elevati per i carburanti.

Ieri Confcooperative Fedagripesca, che ha monitorato negli ultimi giorni il costo del gasolio per la pesca:, ha diffuso un nuovo rapporto: la Sardegna è la regione con il costo più alto del gasolio. A Cagliari si registra il costo di 1,08 euro al litro, i pescatori di Calasetta pagano invece 1,15 euro al litro. Non sono disponibili i dati sul costo nei giorni precedenti al conflitto, ma se l’aumento è in linea con la media nazionale possiamo certificare un aumentomedio del 33% e un’ulteriore impennata del 3% in appena quarantotto ore.

Guardando i dati dagli altri porti, forti aumenti si notano nel Nord Adriatico. A Caorle, in Veneto, il prezzo del carburante è passato da 0,74 a 1,05 euro al litro (+41,89%), il più elevato tra i porti monitorati. In Toscana, a Livorno, è salito da 0,30 a 1,10 euro al litro (+37,5%), mentre nell’isola d’Elba è intorno a 1 euro al litro.

“Il balzo immediato dei prezzi del carburante di 30 centesimi al litro sta mettendo a rischio il modello ‘peschereccho-azienda-famiglia’”, denuncia Annalisa Malfatti, alla guida della Cooperativa Pescatori Apuo Viareggina (Copav), storico punto di riferimento locale per servizi e approvvigionamento energetico dei pescatori. “Per le imprese familiari di Viareggio, la soglia dei 50 centesimi al litro del periodo pre-Covid è un ricordo lontano, mettendo a rischio la tenuta economica”.

