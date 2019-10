In Sardegna c’è un nuovo modo per cercare lavoro, essere informati su tutte le novità che riguardano le offerte delle aziende, i concorsi, i corsi di formazione, sulle misure per l’autoimpiego. È il nuovo servizio newsletter dell’Aspal, l’Agenzia regionale che si occupa di politiche attive del lavoro. Si chiama Aspal Post e si propone come una vera finestra sul mondo del lavoro in Sardegna. Una mail che arriva ogni martedì all’indirizzo di posta elettronica utilizzato per l’iscrizione.

Nella mail ci sono i link diretti a dieci sezioni: annunci di lavoro pubblicati sulla borsa lavoro dell’Aspal, concorsi (una sezione è dedicata anche agli iscritti alla legge 68 del 99), cantieri comunali e articolo 16 (selezioni per le amministrazioni pubbliche), annunci del collocamento mirato, Eures, autoimpiego e annunci delle grandi aziende. Poi ci sono le sezioni temporanee come quella presente in questo momento, interamente dedicata al servizio civile mente altre ancora si aggiungeranno presto.

Il modello scelto è molto semplice, chiaro e intuitivo. Una volta cliccato il link della sezione che si vuole consultare appare una lista con le informazioni più importanti. Per esempio nella sezione annunci di lavoro appare subito il tipo di profilo ricercato e la sede di lavoro. Con un semplice click sul più (+), posto accanto a ogni profilo, si visualizzano altre informazioni come i requisiti richiesti, il tipo di contratto, il link per potersi eventualmente candidare o per avere altre informazioni. Non solo, nella email oltre ai link alle sezioni, si trovano altri contenuti: info di servizio, notizie brevi, eventi dell’Aspal e dei suoi Centri per l’impiego, seminari, documenti, bandi e avvisi sul lavoro della Regione Sardegna. La newsletter è ovviamente totalmente gratuita e non contiene pubblicità.

“Raggiungere ogni singolo disoccupato od inoccupato sardo in tempo reale con le informazioni relative alle opportunità di lavoro è l’obiettivo che si è data la Regione per aiutarli nella ricerca di occupazione – spiega l’assessora regionale del Lavoro, Alessandra Zedda -. L’Aspal Post rappresenta uno strumento moderno ed innovativo per favorire l’incontro tra domanda ed offerta creando una connessione continua fra i centri per l’impiego e chi cerca lavoro”.

“Con Aspal Post – sottolinea il direttore generale dell’Aspal Massimo Temussi – ci avviciniamo ancora di più ai sardi, cittadini e imprese. Vogliamo tenerli informati sulle novità e su quel che accade nei nostri Cpi a anche di tutte le iniziative e progetti sul lavoro che l’Aspal e la Regione Sardegna portano avanti”.

Per ricevere la newsletter ufficiale dell’Aspal è necessario iscriversi (si può fare entrando sul sito www.aspalsardegna.it). Dopo aver cliccato sul bottone “iscriviti all’Aspal Post” appare una schermata in cui è necessario indicare i dati principali.