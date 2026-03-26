Aree di crisi complessa, accordo sugli ammortizzatori. Ma i sindacati: “Nessuna certezza sulle risorse”

Dubbi sulla reale disponibilità delle risorse e sui criteri di assegnazione. L’assessora Manca: “Condivido pienamente le preoccupazioni dei sindacati”.

L’accordo sugli ammortizzatori sociali per le aree di crisi complessa è stato firmato, ma restano forti dubbi sulla reale disponibilità delle risorse e sui criteri di assegnazione. È questo l’esito dell’incontro tra Cgil, Cisl e Uil e l’assessora regionale del Lavoro Desirè Manca, che ha riacceso il confronto sul futuro dei lavoratori coinvolti. In Sardegna il tema riguarda le aree di Portovesme e Porto Torres.

I sindacati hanno chiesto formalmente che venga trasmessa al ministero una richiesta di chiarimento, con l’obiettivo di garantire coperture adeguate per tutti i lavoratori delle due aree di crisi complessa della Sardegna. Al centro delle preoccupazioni, la gestione del fondo nazionale da 100 milioni di euro per il 2026, accentrato al Ministero del Lavoro e non ancora ripartito tra le 19 aree interessate in tutta Italia.

Critiche anche alla scelta di non consentire l’utilizzo di eventuali risorse residue degli anni precedenti e, soprattutto, al criterio ipotizzato per la distribuzione dei fondi. “Un criterio che desta non poche perplessità, e infatti non era mai stato utilizzato in passato, e che respingiamo con forza perché rischia di escludere lavoratori e lavoratrici che hanno diritto alla mobilità, creando discriminazioni e disuguaglianze fra le regioni. Oltretutto, il ricorso agli ammortizzatori nell’ultimo anno è cresciuto esponenzialmente in tutte le regioni – hanno sottolineato Cgil, Cisl e Uil – e questo rende ancor più incerta l’effettiva copertura economica per i 12 mesi del 2026 e per tutto il bacino dei lavoratori e delle lavoratrici della Sardegna ancora da quantificare”.

La posizione dei sindacati è condivisa dalla Regione. “Condivido pienamente le preoccupazioni espresse da Cgil, Cisl e Uil in merito alla gestione delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali per le aree di crisi complessa. Si tratta di un tema estremamente delicato, che riguarda la tutela di lavoratrici e lavoratori già colpiti da situazioni di forte difficoltà economica e occupazionale. Come assessorato, abbiamo assunto l’impegno di portare all’attenzione del ministero tutte le criticità emerse, a partire dalla necessità di garantire certezza delle risorse, equità nei criteri di assegnazione e copertura per l’intero anno 2026”, ha dichiarato Desirè Manca.

Durante il tavolo è stato comunque formalizzato l’avvio delle procedure per la concessione della mobilità in deroga, ma il confronto resta aperto. I sindacati hanno già annunciato che manterranno alta l’attenzione e che attiveranno un’interlocuzione anche a livello nazionale, senza escludere iniziative di protesta in assenza di risposte.

“Siamo inoltre pienamente disponibili a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione, mantenendo un confronto aperto e continuo con le organizzazioni sindacali, affinché nessuno venga escluso da strumenti di sostegno fondamentali. Il nostro obiettivo è ottenere dal Ministero le necessarie rassicurazioni e assicurare risposte concrete e tempestive per tutti i lavoratori e le lavoratrici coinvolti”, ha concluso l’assessora.