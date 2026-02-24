Appalti pubblici, nel 2025 il mercato sardo torna a crescere: 910 gare per 1,67 miliardi

I numeri: più 22% di bandi e più 36,4% di valore. La Cna: “Appalti sempre più grandi e complessi, ora la sfida è la qualità dell’offerta”.



Nel 2025 il mercato regionale delle opere pubbliche in Sardegna torna a espandersi, sia in termini numerici sia economici. Sono state promosse 910 gare, il 22,1% in più rispetto al 2024, per un valore complessivo di 1,674 miliardi di euro (+36,4%) e un importo medio che si attesta a 1,88 milioni. È quanto emerge dal dossier del Centro studi di Cna Sardegna, che analizza l’andamento del mercato regionale delle opere pubbliche in confronto con il 2024 e con il quadro nazionale. Dopo il picco eccezionale del 2023, trainato dalle risorse del Pnrr, e il fisiologico ripiegamento del 2024, il 2025 segna un ritorno a livelli più “ordinari” ma comunque sostenuti. La domanda si è attestata su quasi 80 gare al mese, contro una media di 60 nel triennio precedente e di 54 nel 2021.

Nel dettaglio, dopo le 745 gare del 2024 per 1,227 miliardi, il 2025 chiude con 910 bandi e 1,674 miliardi messi in gara. Un rafforzamento che, secondo Cna, segnala anche un’accelerazione in vista della progressiva chiusura della stagione Pnrr. Uno dei dati più significativi riguarda la polarizzazione del mercato verso appalti di maggiore dimensione. La soglia oltre i 5 milioni di euro rappresenta il 69% del valore complessivo messo in gara e cresce del 29% rispetto al 2024.

Sono proprio le opere più grandi a segnare una forte espansione: +44% in termini numerici e +29% sul piano economico. Crescono in modo marcato anche le gare tra 150mila e un milione di euro (+44% nel numero e +51% nel valore per la fascia 150mila-500mila; +57% sia nel numero sia nel valore per la fascia 500mila-1 milione).

L’unica fascia in flessione è quella dei micro-appalti sotto i 150mila euro, che perde il 15,4% in numero e oltre il 12% in valore. Il risultato complessivo è un mercato che si assesta su una dimensione media di 1,88 milioni, contro 1,7 milioni del 2024. Tra i committenti, la crescita è trainata soprattutto dai Comuni, che con 513 gare rappresentano il 56% del totale (nel 2024 erano sotto il 47%). In termini economici, i Comuni mandano in gara il 25% del valore complessivo, con un aumento del 50% rispetto all’anno precedente. Crescono anche le Aziende speciali (+51% in valore) e la Regione, che passa da 20 a 138 milioni grazie in particolare ai bandi per la manutenzione impiantistica degli immobili pubblici.

Tra le grandi committenze il quadro è più articolato. Le amministrazioni centrali registrano un balzo in valore – da 25 a 615 milioni – per effetto di alcune maxi gare Consip. Per Anas, invece, aumenta il numero di gare (+14%) ma il valore complessivo si riduce del 40,6%. In forte contrazione le altre grandi committenze, che riducono sia il numero sia l’importo dei bandi. Nel confronto nazionale, la Sardegna si colloca al 4° posto per crescita numerica e al 5° posto per incremento del valore messo in gara. La ripresa del mercato riguarda circa metà delle regioni italiane, con una prevalenza di territori meridionali sopra la media nazionale. Meglio della Sardegna, in termini di crescita economica, fanno solo Campania e Molise; seguono Basilicata e Sicilia. Al contrario, diverse regioni del Nord chiudono il 2025 con segno negativo.

Secondo Francesco Porcu e Mauro Zanda, rispettivamente segretario regionale e presidente di Cna Costruzioni Sardegna, il risultato del 2025 è in larga misura trainato dai mercati “complessi”: concessioni di servizi e contratti integrati di costruzione, manutenzione e gestione, che richiedono competenze tecniche e organizzative sempre più articolate.

“La dinamica recente del mercato – affermano – segnala il rafforzamento della domanda pubblica in vista della chiusura della stagione del Pnrr e una crescente polarizzazione verso bandi sempre più complessi. Questo pone con urgenza il tema della qualità del sistema dell’offerta, a tutti i livelli di qualificazione professionale”.