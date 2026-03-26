Allevamenti sardi, è l’anno della svolta: dalle emergenze sanitarie ai numeri record di partecipazione nelle fiere

Coldiretti: “Grazie a un lavoro d’insieme con Regione e veterinari siamo riusciti a superare rapidamente la crisi legata alla dermatite bovina e a ripartire, adesso servono i ristori”

Il 2026 si apre come un anno di svolta per l’allevamento sardo. Dopo mesi segnati da difficoltà sanitarie e incertezze, il comparto zootecnico dell’isola denota una grande capacità di reazione, arrivando a registrare la più ampia partecipazione di sempre – per numero di aziende e capi bovini e ovini – nelle principali fiere regionali e nazionali.

Un risultato niente affatto scontato, maturato al termine di una fase complessa, caratterizzata in particolare dall’emergenza della dermatite bovina. Crisi affrontata con responsabilità dagli allevatori e con un lavoro d’insieme che ha coinvolto Regione, servizi veterinari e organizzazioni di categoria.

In questo percorso, un ruolo determinante è stato svolto da Coldiretti e Assonapa (Associazione nazionale della pastorizia), impegnate nel supporto alle aziende e nel dialogo continuo con la politica per garantire risposte tempestive.

“Le fiere rappresentano oggi il punto di arrivo di un lavoro straordinario fatto dagli allevatori – sottolinea Battista Cualbu– nonostante un anno difficile, siamo riusciti a mantenere alta la qualità degli allevamenti e a presentarci con numeri davvero importanti. È la dimostrazione della forza del comparto e della determinazione delle nostre imprese”.

Accanto al lavoro quotidiano nelle aziende, fondamentale è stata anche l’attività di rappresentanza istituzionale. “Abbiamo seguito da vicino tutte le fasi più critiche – evidenzia il direttore di Coldiretti Luca Saba – lavorando sui tavoli istituzionali per sostenere gli allevatori. Sul fronte della dermatite bovina sono stati raggiunti risultati di rilievo, che hanno permesso di superare rapidamente l’emergenza. Ora arrivano segnali concreti anche sui ristori, essenziali per accompagnare questa nuova fase”.

Sulla stessa linea anche Anacli (Associazione nazionale degli allevatori delle razze bovine charolaise e limousine italiane), che sottolinea il valore strategico delle manifestazioni fieristiche. “Le fiere nazionali rappresentano una vetrina fondamentale – spiega Michele Filigheddu –. I risultati ottenuti dimostrano che la Sardegna ha raggiunto livelli altissimi, anche grazie al lavoro sulla genealogia e alla presenza crescente di giovani allevatori”. Dietro i numeri, aggiunge, “ci sono sacrifici, professionalità e una qualità ormai riconosciuta a livello nazionale. È da qui che bisogna ripartire per continuare a crescere”.

L’impegno del comparto non si è limitato alla dermatite bovina. Nello stesso tempo, è proseguita anche l’azione sulla gestione della lingua blu, altra criticità sanitaria rilevante. “Abbiamo portato avanti un’azione costante anche su questo fronte – ribadiscono Cualbu e Saba – chiedendo strumenti adeguati. Oggi si apre la fase 2026, ma serve un cambio di passo: non si tratta più di emergenze, bensì di malattie che stanno diventando endemiche e che richiedono interventi strutturali e continuativi”. Un lavoro complessivo che oggi restituisce l’immagine di un comparto compatto, organizzato e competitivo, pronto a giocare un ruolo da protagonista nei grandi appuntamenti fieristici e, soprattutto, nel futuro dell’agroalimentare sardo.